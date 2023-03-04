Tesla司機泊路中央　遭後車一「呠」發難　網民睇車牌：人如其名

作為道路使用者，切忌心浮氣躁。惟最近有網民就分享影片，指片中Tesla男司機隨處將車停泊在馬路的中央，他遂響「咹」，未料對方立即下車，並以粗言穢語破口大罵，讓片主不禁大嘆「咇一咇你好似上咗腦咁」。不過，不少網民在看過該輛Tesla的車牌後，忍不住笑稱「人如其名」，因車牌號碼後4個數字與「一嚿白痴」的發音非常相似，留言指「車牌話咗畀你聽XXXX（一嚿白痴）」。



有網民在facebook分享影片，批評片中Tesla男司機隨處將車停泊在馬路的中央。（「車cam L（香港群組）」圖片）

片主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發文及上傳影片，據片中顯示，1名駕駛Tesla的男子下車對着片主以粗口辱罵，當男子打算回到車上時，其間片主再次響「咹」，男子立即回頭繼續大罵；而相片所見，男子亦曾打電話於他人。片主在文中補充，稱事發時馬路前方非常暢順，也沒有車堵塞，批評該名男司機「有路又唔行，又唔泊埋一邊，死都要泊喺路中間」。

相片所見，男子亦曾打電話於他人。（「車cam L（香港群組）」圖片）

帖文很快便引來網民討論，又笑指男司機與其Tesla的車牌一樣，稱「車牌話咗畀你聽XXXX（一嚿白痴）」、「同人一樣一嚿白痴」，不少人亦批評男子態度差，隨處泊車阻礙交通，「停正路中真係離譜」、「車係高智能但揸車嗰個…」、「泊車泊到咁，車展咩，部車又唔係靚，擺埋一邊啦」、「佢一定意為自己好型！」。

不過，部分網民則認為事件或有「前傳」，稱「影片一開始人已經係車頭，前面發生咩事做咩唔post埋出嚟」、「再唔係咪扭軚走囉，我相信有前傳」、「又唔係無路行係到撩是鬥非」。