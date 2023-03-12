黃金糞便？連登仔疑執到天價龍涎香欲驗真偽　網民狂估真身等結果

行沙灘竟然有機會發達？有連登討論區網民日前發文，稱行沙灘時心血來潮打算執拾垃圾，沒料意外發現一塊與眾不同的「石頭」，頓時想到外國有人從海灘意外拾到被稱為「黃金糞便」、疑為抹香鯨體內的天價「龍涎香」的新聞，因此決定將「石頭」帶回家。樓主事後搜集了部分資料，更相信他執到的是貨真價實的龍涎香，遂聯絡大學的相關學系，希望驗證「石頭」的成份，惟一直未獲回覆。不少網民看過帖文也嘖嘖稱奇，紛紛猜想該「石頭」真身，有人認為僅是發泡膠，但更多人稱「留名等結果」，又大讚樓主具有求真精神，設法找尋答案。



有連登網民稱行沙灘時心血來潮打算執拾垃圾，沒料意外發現一塊與眾不同的「石頭」，懷疑自己拾到被稱為「黃金糞便」、疑為抹香鯨體內的天價「龍涎香」。（連登討論區圖片）

該網民於連登討論區以「（多圖）喺沙灘執到呢嚿嘢，今次我係咪要發達啦？」為題發文，稱他不時會獨自到沙灘曬太陽，有時亦會帶同裝備執拾垃圾。早前樓主於沙灘清理垃圾，並移走部分阻路的石頭，期間發現其中一塊石頭比一般輕身，「一拎上手咁輕嘅？但any肥（anyway），照將佢搬埋一邊先」。

正當樓主感疲倦並打算離開時，他突然想起過往看過的新聞，指泰國曾有人到沙灘散步時，意外拾到一大塊外表與石頭無異，實際卻是被稱為「鯨魚糞便」、價值不菲的抹香鯨腸道內分泌物「龍涎香」。他將「石頭」帶回家後，向家人講述經過及他的猜想，「佢哋問龍涎香係咩嘢，咁我就將網上搵嘅資料畀佢哋睇，佢哋都好surprised問：『係真唔係？』當然我都係咁諗」。

樓主形容「嚿嘢摸上去有啲蠟質，仔細睇係粉狀，攞上手又輕過石頭」，並有獨特氣味，「呢種腥臭真係獨特，唔識形容」，於是繼續搜集資料，希望求證真偽，證實自己是否能因石置富，「我諗, 假如我要發達, 有2樣嘢我要做：1. 用科學方法證明呢嚿係龍涎香，2. 搵方法賣咗佢。咁用得科學方法，唔使錢又樂意咁做嘅話，似乎得大學喇」。

連登網民憶起泰國有男子在海灘撿到一塊圓形塊狀物，其後證實是龍涎香，他認為自己發現的「石頭」，也有機會是龍涎香。（網上圖片）

樓主於是發電郵至大學的海洋研究學系，等了足足3個月，終獲地球科學系回覆，並邀請他帶同「石頭」接受檢驗，「最終我攞我嚿『石』畀佢哋好快做檢驗，得出嘅結論係：呢嚿嘢唔係inorganic個喎，換句話講：呢嚿嘢真係唔係石頭嚟喎」。雖然求證過程返回原點，樓主指大學方面亦大方提供2篇有關龍涎香的研究論文供他參考，建議他向專家求助，並以一部名為氣相層析質譜儀（Gas Chromatograph-Mass Spectrometer，GCMS）的儀器檢驗「石頭」。

樓主遂再次向不同大學發電郵求助，但幾個月過去亦未獲回覆，因此他決定向網民求教，「睇下呢個臥虎藏龍嘅連登，有冇巴絲識得咩付費嘅lab（化驗所）， 可以俾我test呢嚿unknown sample（未知樣本）？」。他直言不介意最終結果，「最後得個吉都好，起碼都叫發咗場開心嘅夢，test到唔係得個吉，咪笑三聲囉」，又承諾若證實石頭為龍涎香又能售出的話，願意將部分收益捐予慈善機構。

網民看過帖文也好奇該物件真身是甚麼，不少人猜想是海洋垃圾，更稱香港水域沒有抹香鲸出沒，所以不可能有龍涎香，認為只是經海水沖刷的發泡膠。許多人則對樓主認真尋求真相的行為表示佩服，大讚他有求真精神，同時留言稱期待最終的化驗結果，「留名睇結果，最終結果好定壞都好，希望樓主會交待返」、「本身目的係去清理海岸，如果因為咁執到價值連城嘅龍涎香，咁樓主真係好人有好報」、「樓主有搵大學仲查埋paper，行動力強，都唔知啲人笑乜」、「樓主咁認真，應該支持下」。

泰國男子在海灘漫步時，撿到個圓形塊狀物。（網上圖片）

龍涎香有多種顏色，灰色、黑色、黃色、橙色、雲石色，是抹香鯨腸道內的分泌物，如糞便排出，所以許多人視作「鯨魚糞便」。東方文化會視作罕見藥物及香料，西方人就用作生產高級香水。鑑於全球多國禁止獵殺鯨魚，現時海上合法取得龍涎香的途徑只有兩種，一是等它從海中沖上岸，第二是從抹香鯨屍體內取得。

去年9月，泰國布吉有名男子日前去海邊漫步，發現有一大塊奇怪圓形塊狀物，用手指戳兩戳嗅到一陣腥味，觸感像是黏黏的蜂蜜，馬上想到是新聞曾經報道的鯨魚「黃金糞便」。男子回家上網查資料，發現疑為抹香鯨體內的「龍涎香」，重19.5公斤，他估計價值3000萬泰銖（約700萬港元）。