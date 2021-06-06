也門漁夫鯨魚屍發現127公斤「天價黃金」　發達後舉動令網民佩服

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-06 15:39

一夜致富的人願意將幸福分享出去，這份心意更令人佩服。今年2月，也門35名漁夫在亞丁灣發現1條抹香鯨屍體，拖回岸邊劏開肚子發現是重達127公斤的「黑色黃金」，正是價值不菲的龍涎香（Ambergris），隨後更以110萬英鎊（約1200萬港元）的價錢賣出，不止一夜脫貧更是一夜致富。不過，最令網民敬佩的是，這班漁夫早前成功賣出龍涎香後，除了35人分錢，更將錢用來幫助其他村民，因為村子本來就由一班流離失所的難民組成，故幾乎所有村民都受惠。

也門一班漁夫從抹香鯨屍體內發現127公斤龍涎香，發達之餘全村都受惠。 （fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

外媒報道，一班來自也門亞丁省南部al-Khaisah村的漁民，今年2月在亞丁灣發現1條漂浮的抹香鯨屍體，用小船將牠拖上岸。有漁夫透露，他們靠近鯨魚屍時聞到很強烈的味道，覺得鯨魚身上一定有些什麼，決定要將屍體拖回岸邊，劏開牠肚子查看時，發現是龍涎香（Ambergris），味道不太好聞，但很值錢。

龍涎香被稱為「嘔吐物黃金」及「浮金」，在抹香鯨消化系統內形成，是一種灰色或黑色的蠟狀物質，原本有股難聞味道，但乾燥後會有甜美而持久的香氣，主要用於香水製作，有保持香味的效果，正常每次只會找到不到4公斤龍涎香，而且在抹香鯨體內發現的機率低至百分之一。

最終漁夫們將這127公斤的龍涎香以110萬鎊（約1200萬港元）的價錢賣出，有漁民因這筆錢成功脫貧，能夠起樓和結婚，在當地3000萬也門里亞爾（約93萬港元）的價錢已足夠起樓和結婚，那些漁夫多數將錢用於這些地方，部分錢就捐給村內有需要的人，因為這條村飽受戰爭蹂躪，許多村民是難民，有村民受訪時透露，那些漁夫賣出龍涎香後，用錢幫了村子不少，更幫一些家庭購買藥物。

+ 2 + 2 + 2

中東傳媒早前訪問發現龍涎香的其中1名漁夫Abdulrahman，他說一行人中有來自荷台達的漁民，他們有識別抹香鯨的經驗，當時海裏滿是死魚，但那漁夫大叫，他認出是抹香鯨，並說抹香鯨除了會在死前吐出龍涎香，還有機會在死去的抹香鯨的的胃裏找到。

由於小船無法拖走抹香鯨，故他們找海面上的同村漁船幫忙，合共找來9條船 將鯨屍拖回岸邊。同日中午，漁民劏開鯨魚肚子，除了脂肪、內臟和骨頭，還發現一大塊黑色龍涎香。為避爭議，漁民一開始就訂好如何分錢，最後他們賣給了阿聯酋的商人，「就似一場夢」。Abdulrahman說村內大約有1000戶人，幾乎每個家庭都在分到賣龍涎香賺的錢，有些漁夫拿到3000萬里亞爾（約93萬港元），連看守的人都每人分到25萬里亞爾（約7800港元）。

他透露，多數漁夫其實沒有自己的船，大家都是合力掙錢養家。他也慨嘆漁民平日努力得來的漁獲遠不如鯨魚身上的東西值錢，在最理想的情況，他們賣出的漁獲大約賺到100萬里亞爾（約3萬港元），當中一部分要花在燃料和租船，剩下的錢平分。

另一名漁夫Gaber不是最幸運的35人之一，雖然有分到錢，但也大嘆出海捕魚的環境很差，經常只能向上帝祈禱有漁獲。他表示很多漁民要養小孩，幸好村內漁民就像大家庭，許多人原本是難民，來到定居後互相幫助，每個人都在這次天降橫財上有得益。該35名漁民雖然成功發達，但現在繼續每天出海，因為他們由祖父輩開始就是漁民，不能離海太遠，幸運的是他們可以變成僱用水手出海的船主。

戰爭令也門許多地方處於緊張狀態，該國3000萬人口中有3分之2的人需要接受人道救援。也門許多海域都是禁區，切斷了許多漁民生計，亞丁省南部因放寬出海限制，吸引了不少流離失所的荷台達漁民遷往生活。事件令許多網民感動，認為這群漁夫不忘本，即使在天降橫財時也願意和別人分享，甚至回饋整個社會，大嘆「窮人比富人更慷慨」。

（綜合）

見財化水？尼日利亞男釣3米巨魚與村民分享 網民估計值百萬美元

網民當初以為黃衣男子是捉魚者，瘋狂取笑他，後來他澄清自己只是拍照上傳。（「Africa Facts Zone」Twitter圖片）

+ 3 + 3 + 3

泰國卡車司法買螺給妻子吃，竟開出一顆「龍珠」。（「มลเทียร จันสุข」fb圖片）

+ 5 + 5 + 5

【點擊睇世界上10種最長壽生物▼ ▼ ▼】

+ 4 + 4 + 4

【同場加映：即睇10種最醜動物排行榜▼ ▼ ▼】