恐怖！化學博士因工作1事妒忌好兄弟　水中落毒取命判入獄10年

妒忌心殺人！內地長春市發生恐怖落毒案，涉及兩名在化驗研究所工作的師兄弟，學長因妒忌學弟升職爬過自己頭上，竟多次在對方水中落毒，最後一次份量多到足以致命，幸而學弟女友及時發覺而逃過一劫。辦公室的閉路電視亦拍下學長戴着防毒面具，偷偷進入辦公室落毒的影像，他早前因故意殺人罪被法院判監10年。



孫憶因為妒忌好兄弟升職快過自己而起殺機，終被判入獄10年。（微博圖片）

綜合內媒報道，犯案者為孫憶（化名），受害人是他的上司小李（同為化名），兩人曾是學長學弟關係，本來感情十分要好。身為學長的孫憶十分提攜學弟小李，小李遲一年進入研究所工作，亦一直得到孫的指導，可是自小李早過孫憶升職後，兩人的關係就變了調，甚至令他招來殺身之禍。

由於孫憶在研究所屬資歷比較久的員工，主管曾提出會擢升他，但後來居上的小李因工作表現出色，終成為主管的擢升對象，成為一個項目的負責人，孫憶更因此變成他的下屬，令孫憶為此深感不忿。加上小李接手後，孫憶的工作量增多，亦較其他研究員忙碌，因此孫憶認定小李針對他。

小李升職後常感到頭痛及頭暈，初時不以為意，以為只是工作太累，後來他的女友發現其水杯中的水味道有異，揭發原來有人在水中落毒。警方調查期間，竟在閉路電視片段見到孫憶戴着防毒面具，進入辦公室並在小李的水杯暗中落毒的過程，而化驗結果亦顯示，水中的物質名為疊氮化鈉，是無色易溶於水的劇毒化學物質，一旦誤食過量會造成死亡。

警方調查發現，孫憶至少6次落毒，前5次分量都在200至300微克，不會致命，但是最後一次竟放了1.3克，劑量足以令人死亡，幸而被小李女友及時發現，令小李逃過一劫。

孫憶在法庭辯解，稱因工作量多，想小李休息一下，順便自己也可休息，但是他卻解釋不了為何最後一次要投下大劑量的毒。最終孫憶因故意殺人罪，被判監10年，他對此提出上訴，辯稱並不想殺人，且小李也沒有死亡，因此他不構成故意殺人罪，案件上訴程序有待處理。