偷狗男遇警調查　妻子倒毒狗藥入下水道中毒身亡　當局急檢查水質

壞事做盡，最後反而害到至親。廣東珠海1名偷狗男子遇警方調查時，為了銷毀罪證，妻子將毒狗用的藥物倒入下水道，其間中毒身亡。內地相關部門指，其妻將毒藥倒入水中時，藥物遇水即揮發出毒氣，她吸入氣體後送院搶救仍然不治，環境部門正調查下水道的水質。事件中偷狗男的妻子不幸喪生，但許多網民質疑他們的做法等同「投毒」，是在危害公眾安全。



有網民向內媒爆料，指西埔村附近有名偷狗男被警方調查時，將毒藥投入下水道。（微博影片截圖）

有廣東民眾向內媒爆料，指珠海市斗門井岸鎮西埔村附近，有名偷狗男在銷毀毒狗藥物時妻子中毒死亡。事發地點多個商戶指，他們於7日下午見到警車停到巷子內，之後有專人疑在檢查下水道的水質。

內媒向當地部門查詢發現，7日有偷狗男被警方調查時，他的妻子即時將毒狗用的藥物倒入下水道銷毀，意圖消滅證據，但其間毒藥遇水揮發釋出毒氣，她吸入後中毒送院，惜經搶救後不治。

事後當地環境部門到現場附近檢測水質，轄區公安表示，案件仍在調查。有內媒推測，由於毒藥遇水馬上揮發產生毒氣，推測是某類氰化物，而國內過去曾有不少犯罪份子將氰化物塗在箭及針上，向寵物犬施射後再偷走。

網民擔憂大量毒狗藥物流入下水道的後果，「他想害死周邊的人吧」、「這算不算投毒，危害公共安全罪，牢底坐穿」。雖然事件中偷狗男妻子中毒身亡，但網民不予同情，形容是「害人終害己」，「坐等看她老公下場」。

（綜合）