人妻自爆淫亂？IG現低俗自介　向友發眼睛打格裸照　揭真相即怒告

離婚了還要如此惡毒？台灣有人夫懷疑妻子出軌，兩人離婚後仍爭吵不休，有天發現前妻用他的電腦後沒登出Instagram（IG）帳號，即更改其自我介紹，低俗寫道「老娘就是喜歡背著XX跟別人同居打砲啦」，還將前妻裸照的眼睛打格後發送給2名友人，且上載到自己的facebook。前妻發現真相後提告。賤男認罪但表明拒道歉賠償，法官考慮其家庭狀況後，判違反《個人資料保護法》罪成囚4個月，但可易料罰金（付罰款代坐監）。



原告發現自己IG自我介紹被改，還發了裸照給友人，背後是前夫搞鬼，憤怒提告。（示意圖／Getty Images）

案情指，台北楊姓男子懷疑妻子出軌，雙方離婚後仍爭吵不休。去年3月，他發現妻子借用其電腦後沒登出IG戶口，即更改其個人簡介，打上「老娘就是喜歡背著XX跟別人同居打砲啦！ＸＸ一直靠X是殺X，很煩」。

楊男還未放過前妻，竟將對方裸照的眼睛打馬賽克兼標上「我最噁心」4字，經其IG發給2名友人，另外再傳送多段指責妻子外遇的文字，包括感謝別人「睡」（發生性關係）其妻子，令他可以「擺脫一個神經病」、「她一定要把我講得一文不值才能將她別人打炮這樣的事情合理化」。

原告曾使用前夫的電腦，卻忘記登出IG帳戶。（示意圖／Getty Images）

楊男隨後再將前妻裸照發到自己的facebook戶口，批評前妻背夫偷漢，聲稱自己上夜班，和奶奶同住影響白天作息，搬出去結果「跟男人同住打炮」，連除夕都只回家2小時就急忙去找男人幽會等，「離婚了一個月，我超開心的」。前妻發現是楊男在背後搞事報案，台北地檢署認為楊男同時干犯加重誹謗罪、妨害秘密罪及違反《個人資料保護法》，終合併以違反《個資法》提告。

不過，楊男認罪卻拒絕道歉賠償，法官考慮到他從事自由業，月入約3至7萬台幣（約7700至1.8萬港元），且要照顧母親，判違反個人資料保護法第41條，非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判監4個月，但可易料罰金。

（綜合）