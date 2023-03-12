丈夫訛稱吉隆坡學整雞飯　妻踢爆去泰國見小三　奶奶一句話感絕望

伴侶的不誠實是對感情最大的傷害！最近有華裔女子於個人facebook踢爆丈夫已出軌1年，令情緒及心理也大受打擊。女事主稱，丈夫去年謊稱到馬來西亞吉隆坡學習製作雞飯，但實情是去泰國與小三見面，回來後更甚對4位子女不聞不問，與拋妻棄子無異。



女事主及後才得悉原來對方結識了一名泰籍女子，2人不但公然在Facebook上載親密合照，更會以「老公」、「老婆」稱呼，及互相發佈「愛的宣言」。（Facebook圖片）

該女事主上月於個人facebook撰文公開丈夫出軌超過1年的經過，她指本來與對方育有4位子女，但對方於去年1月始有出軌的迹象，又不放心思在家庭上，例如過重大節日時只會一直玩手機，甚至對子女們不聞不問。

女事主及後才得悉原來對方結識了一名泰籍女子，2人不但公然在Facebook上載親密合照，更會以「老公」、「老婆」稱呼，及互相發佈「愛的宣言」。 女事主續稱，丈夫於去年3月3日生日時未有回家，女兒第一天上幼稚園、兒子第一天上小學，對方也從未理會。

她又指，即使後來踢爆丈夫出軌，對方亦毫無悔意，又稱與小三在一起只是為了利用她，因為她懂廚藝，可以幫忙經營餐廳。直至去年12月，丈夫再三保證要去吉隆坡學習製作雞飯，但問到位置，他只含糊稱因有很多分店，未知實際位置，並指老闆的工人會幫忙載他過去。

女事主於個人facebook踢爆丈夫已出軌1年，令情緒及心理也大受打擊。（Facebook截圖）

女事主稱，丈夫與她為兒子慶生的翌日，只拋下一句沒有帶電話便出門，女事主便知道對方是去泰國見小三。最令女事主憤怒的是，丈夫曾於去年3月12日與她發生爭執，對方動手之餘，還拿兒子出氣，女事主當時怒吼「你以後不要再回這個家了」。

結果丈夫反指繼續出軌的原因就是源於女事主當時叫他別再回家，但其實今年1月1日就是丈夫與小三的周年紀念日，證明他早已放棄本來的感情和家庭，並選擇去泰國與小三慶祝。

面對失去丈夫的依靠，奶奶不同情之餘還雪上加霜，女事主稱最近一次因為小朋友的事情與奶奶發生口角，對方不但辱罵，還直言：「我兒子出軌又怎麼樣？」女事主表示當時感到心灰意冷。

直至去年12月，丈夫再三保證要去吉隆坡學習製作雞飯，但其實去了泰國找小三慶祝周年紀念。（Facebook截圖）

她的經歷引來不少網民留言，怒斥丈夫自私又不負責任，「4個兒女就要在單親家庭下成長，他有想過嗎？」、「這人渣根本不想再為這個家庭付出」、「為了自己爽就嫌棄多年陪伴的妻子，最自私就是這種人」。

有不少網民表示同情之餘，也為事主打氣，「這種時候為了小孩也要堅持下去」、「趕快離婚吧，沒了丈夫，但也有更多愛你的人支持你」、「雖然是慘痛的經歷，就慢慢放下怨恨，和小孩建立新生活吧」。

（中國報）