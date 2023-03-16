女大學生約炮被拍性愛片　遭師兄要脅「肉償」17次慘淪性奴咁反擊

情侶間可能會拍攝「愛愛」影片增加情趣，惟一旦感情生變，可能帶來無窮後患。台灣台中市1名女大學生早前使用交友app認識同校「師兄」，雙方一拍即合相約發生關係，「師兄」更拍下「愛愛」過程，事後欲繼續約炮時遭到拒絕，竟以性愛片威脅女方「肉償」17次，否則公開影片。女受害人被迫淪為「性奴」，更在學校多處地方3度遭到性侵，最終無法忍受下去崩潰報警反擊。案件提堂後，「師兄」願意作出金錢賠償，並和女受害人達成和解，被判緩刑4年，其間受到法律管束，以及參加240小時義務勞務和法治教育。



受害女大學生透過交友軟體「Goodnight」，認識到一名同校不同科的洪姓「師兄」，當天到洪男住處發生性行為。 （Getty Images）

根據判決書，受害女大學生2021年11月透過交友app「Goodnight」，認識到同校不同科的洪姓「師兄」，當天相約到洪男住處發生性行為，洪男更用手機拍下性愛影片。

完事後洪男多次透過LINE要求女方約愛，但女方原本就只想要「一夜情」，因此拒絕要求，豈料洪男惱羞成怒，傳送多個威脅訊息，「學妹這麼不守信用，學長決定也要學習學妹的精神了」、「那妳就聽話，不然就是這樣，聽一個月就好，之後保證讓你無憂無慮」、「16個影片+照片，要算幾次妳說吧」、「次數約完就刪光不聯絡，啊妳（避孕）藥可以開始吃了」。

受害女大學生被洪男用手機拍下性愛影片，遭威脅女方淪為「性奴」，最終無法忍受下去崩潰報警。（Getty Images）

眼見女方再度拒絕，洪男行動「升級」，傳送先前拍下性愛影片威脅，「原本妳乖乖約，時間到我也不會復原的，啊結果妳在那邊」，暗示女方若不繼續與他發生性行為，會把公開影片。

女受害人擔心影片被外洩，只好答應洪男，2021年12月至2022年1月期間，在學校司令台、體育館等地方被洪男性侵，前後總共3次，最後她無法啞忍崩潰報警。

洪男被檢察官提起公訴後認罪，向「師妹」賠償一定金額，以達成和解，洪男承認3個強制性交罪，分別被判處1年8個月、1年7個月，以及1年8個月有期徒刑，合共緩刑4年，緩刑期間內接受保護管束，而且需要參加240小時的義務勞務和法治教育，至於犯案使用的iPhone和SIM卡則被沒收。