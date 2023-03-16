內地女呻來港旅遊慘痛經歷　怒批香港小偷真猖獗　掀中港網民罵戰

【通關／小紅書／內地客】出外旅遊緊記要保管好財物！有內地女於小紅書發文講述來港旅遊「慘痛」經歷，指在尖沙咀星光大道拍攝影片時手機被偷走，導致第一次來香港就要「進警署」，批評「香港的小偷真的超級無敵猖獗！」，但仍稱讚香港警察「很熱心也很負責」。

詎料帖文引來內地及香港網民罵戰，「哪裏的小偷都一樣，沒必要特別說香港的」、「為什麼不正常通關這三年香港都沒什麼偷手機案？一正常通關就那麼猖狂呢？」；也有網民嘗試「勸交」，「邊度都有好同唔好嘅人」。有人則指旅客來港遇到財物損失的不快經歷，當然會留下不好的印象，正如早前內地網紅「潮汕阿秋（騎行中國）」來港第5天就在旺角街頭被偷去單車，事件亦引來外界關注，「警察好快拉到賊仔，但架單車就賣咗，反映小偷確係猖獗」，認為無論是否旅客，都不希望被偷財物，「將心比己，唔見咗手機，呻兩句都好正常」。



有內地女於小紅書發文指，在尖沙咀星光大道拍攝影片時手機被偷走，批評「香港的小偷真的超級無敵猖獗」。（示意圖／資料圖片）

該內地女於小紅書以「第一次去香港就進了警署」為題發文，直斥「香港的小偷真的超級無敵猖獗！」。她憶述上周五（3月10日）於尖沙咀星光大道拍攝完30秒影片，原本在視線範圍內的手機就突然消失不見，於是立即聯絡附近工作人員想查看閉路電視畫面，然而工作人員說沒有許可權看閉路電視，無奈下樓主唯有到油尖旺警署報案，「然後就有了第一次去香港警署的經歷」。

樓主無奈下樓主唯有到油尖旺警署報案。（小紅書）

令樓主傷心的是，手機最終未能尋回，但她也大讚香港警察「很熱心也很負責」，並提醒其他網民「出去玩一定要保管好自己的物品！」。

樓主事後大讚香港警察「很熱心也很負責」。（小紅書）

不少網民看後同情樓主遭遇，「天呐這膽子也太大了」、「最近真的多了好多小偷」。但帖文同時引來內地及香港網民罵戰，「哪裏的小偷都一樣，沒必要特別說香港的」、「為什麼不正常通關這三年香港都沒什麼偷手機案？一正常通關就那麼倡狂呢？」、「為啥評論說出了很多大陸小偷啊……我在深圳幾乎在遇到大街上偷手機的也沒有搶東西的……」、「高貴香港人真的說不得啊！」。

另有網民嘗試「勸交」，「邊度都有好同唔好嘅人，都唔明喺度拗啲乜嘢」、「火藥味兒為什麼那麼濃」、「不希望因為香港某些人的發言搞對立」。有人突破盲點，認同樓主罵得對，「她是在鬧小偷啊，有罵錯嗎？」。