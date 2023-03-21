和女友吵架　約「處男前任」飲酒訴苦遭強姦　女同志酒醒崩潰提告

「借醉行兇」固然犯法，何況性侵已經出櫃的前任女友更加「罪大惡極」。台灣一名女同志與女友吵架後，相約學生時期曾經交往過的男子訴苦，未料對方趁她飲醉時霸王硬上弓，她忍住疼痛反抗，隨即打電話向女友求救。事後女同志向男子提告性侵，前男友被裁定強姦罪成判刑1年10月，法官酌情以10萬新台幣（2.5萬港幣）和解，判緩刑3年。



台灣一名女同志與女友吵架後，相約學生時期曾經交往過的男子訴苦，未料對方趁她飲醉時霸王硬上弓。台劇《美麗人生 重返榮耀》劇照

受害女同志和一名姓李男子從小就是同窗，求學階段曾有一段純愛，惟她與李男拍拖後，發現自己不喜歡異性，因此向李男坦白，雙方結束戀情後做回朋友，投身社會後仍然保持聯絡。

直到去年9月，受害人和女友大吵一架後，邀請李男喝悶酒訴苦，李男亦爽快答應，兩人帶着酒意訂了旅館，隔天晚上才退房，又買了一大堆酒到旅館房間狂飲，其間受害人藉着醉意打電話給女友，但對方感到煩厭，不但叫她不要再致電，甚至掛斷電話，令到受害人傷心欲絕，飲得愈來愈多，甚至喝到嘔吐，並在廁所入睡。

受害人被性侵後向前任男友提告。（Getty Images）

當受害人醒來時，竟發現李男將她壓在身下強吻，但她在酒精影響下無力抵抗，只能轉頭避開。豈料李男直接脫褲硬上，受害人感到非常疼痛，用盡全身力氣踢開李男，隨即打電話向女友求救，但李男不知悔過，出言諷刺：「妳（受害人）好了沒啦，我想睡覺。」受害人立即穿好衣服離開，事後在女友的鼓勵下對李男提告。

李男去年12月到地檢署應訊時，承認兩人當日發生關係，但辯稱受害人酒量很好，當天根本沒有飲醉，反而他醉得非常疲倦，惟女方不讓他睡覺，甚至逼他玩牌，更說贏牌就可以與她做愛。他贏了之後按約定與女方做愛，形容女方顯得很享受，而且發出愉悅的呻吟聲。李男更稱當日喝得很醉，而且是他的「第一次」，但感覺和想像有出入，所以做到一半便停下，最終沒有射精。

法院審理後，法官根據呈堂證物對話記錄、旅館監視器等，認為李男違反受害人意願，兩人曾為男女朋友，分手後仍有聯絡，關係不錯，李男強姦罪成，被判刑1年10月。李男改口認罪，供稱受到酒精影響而犯案，加上事後多次向受害人道歉，已以10萬新台幣（2.5萬港幣）和解，獲得酌情判處緩刑3年，案件可以上訴。

（綜合）