恐怖奪命車禍！4長者去完親友喪禮　遭貨車猛撞同死　警調查內情

【奪命車禍／連環悲劇】馬來西亞發生恐怖車禍，4名長者出席完親友喪禮後駛車回家，沒想到卻遇上車禍與貨車猛撞，導致4人當場死亡，永遠無法再回家。



馬來西亞發生恐怖車禍。（馬來西亞《中國報》）

綜合馬來西亞媒體報道，事發2月24日下午5時許，地點在太平市郊直弄雙溪丁宜路。4名死者分別是黃雅妹（63歲）、黃瑞漢（67歲）和許淑霞及其丈夫周映慶（77歲），事發時4人共乘的私家車從太平朝班台方向行駛時，突然駛入反方向車道與迎面而來的貨車碰撞，導致4人當場死亡，貨車司機則沒有大礙。

警方依危險駕駛導致他人死亡調查事件，檢視車禍原因。

死者黃雅妹丈夫徐炳泉（72歲）表示，妻子四哥早前身體不適病逝，妻子於案發前一天（2月23日）與姐夫、哥哥和嫂子共車前往出席四哥喪禮，當時由妻子哥哥駕車，待喪禮完畢後4人再結伴共車返家，詎料途中遇上車禍。他直言，接獲妻子出事消息時十分驚嚇，最後被迫接受噩耗。

警方依危險架駛導致他人死亡調查事件。（馬來西亞《中國報》）

徐炳泉又說，妻子生前為人友善及踏實，去年剛退休，以為可以好好享受清福，沒想到卻因車禍喪生，永遠回不到家與家人團聚，「4名孩子都事業有成，毋須我們操心，原以為我們可以安享晚年，沒想到卻發生這種意外」。