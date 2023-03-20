被斥歧視辱華　真人版《白雪公主》美國女星舉中指回應　後續更狂

有份演出迪士尼真人版《白雪公主》（Snow White）的美國女星Rachel Zegler近日捲入辱華風波，因被指歧視華裔，大批中國網民在其IG以中文留言怒轟。面對網民群情洶湧，Rachel在IG發布3秒短片疑似回應，在片中舉起中指寫道「尊重女性，今天，還有每一天」（respect women today（and everyday）），後續更狂刪中文留言，有內地網民揚言會永久抵制其有份參與的影視作品。



Rachel Zegler被指辱華，面對網民群情洶湧，在IG發布3秒短片舉起中指疑似回應。

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被指辱華事件源於Rachel日前出席電影《沙贊！眾神之怒》（Shazam: Fury of the Gods）首映禮，中國博客主「孫老奶」事後拍片表示，首映時他上前要求和Rachel合照，卻被白眼拒絕，「孫老奶」退到後方遠遠地拍攝Rachel，仍遭Rachel的助理阻攔，甚至威脅再拍照便要將他趕走。「孫老奶」感到難受的是，他被趕走後，見到Rachel與其他人在熱情地互動，認為自己是因為中國人的身份而受到差別待遇，在回家路上不禁哭起來。

Rachel Zegler被指辱華，惹來大批華文網民不滿，紛紛湧到Rachel的IG留言批評，直斥她歧視華人。（Rachel Zegler IG截圖）

事件曝光後惹來大批華文網民不滿，紛紛湧到Rachel的IG留言批，直斥她歧視華人、亞裔，稱要抵制其電影「這麼看不慣中國人，電影怎麼還要在中國上映啊？」、「因為你的ignorance，你失去了整個亞洲市場」，更怒轟「演善良的白雪公主，心腸比巫婆還要惡毒」，不少留言更嘲諷她的膚色，甚至與黑奴歷史拉上關係。

面對各種謾罵詛咒，Rachel上載舉起中指的3秒影片，疑似回應事件，後續更刪除大量中文帖文，似在對中文負評作出挑釁式回應。有網民形容Rachel的舉動如同在撥火，相信會惹來更多抨擊。

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21歲的Rachel擁有拉丁血統，2021年在名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）重拍的《西城故事》（West Side Story）做女主角，隨即成為受著目新星。她其後主演迪士尼真人版《白雪公主》（Snow White），又參演DC超級英雄電影《沙贊！眾神之怒》，前途一片光明。

（綜合）