悲劇！三角戀警局調解不了釀命案　人夫警局外被情夫一拳重擊奪命

陷入三角關係不止感情受創，隨時連命都無！泰國曼谷發生一宗因出軌而釀成的悲劇，41歲人夫因勸不了在情夫家中的妻子回家，於是3人一起到警察局想要調解事件，然而警察介入也無法解決感情事，人夫失望離開警局時，與情夫發生衝突，被對方一拳擊倒地上，隨即失去知覺，並當場死亡。打死人的情夫將面臨3至5年監禁。



綜合外媒報道，41歲人夫蘇瓦特（Suwat）本月15日帶着30歲妻子碧（Bee）及其35歲情夫威猜（Wichai Phatyen），到曼谷暖武里府警局，想要解決3人感情問題。警方表示，威猜與有夫之婦碧有染已一段時間，而人夫蘇瓦特在當晚到情夫威猜家中，想勸妻子回家，可是不成功，3人因而鬧上警局。

而警局內的警察曾向他們給了一些建議，可是感情的事不是一時三刻可以解決。3人隨後離開警局，兩男卻發生激烈爭執，並扭打成一團，最後人夫蘇瓦特遭情夫威猜一拳重擊倒地，隨即失去知覺沒有反應。

人夫蘇瓦特帶妻子碧及情夫威猜到警局，想要解決3人感情問題。（示意圖，GettyImages）

救援隊接報到場，替蘇瓦特做了20多分鐘心肺復甦術，但回天乏術，當場宣告死亡。

根據泰國法例，威猜會因「使用暴力意外導致他人死亡」而遭起訴，恐要面臨3年至5年監禁。事後威猜媽媽透露，她知道兒子女友有家室，也多番勸說2人結束不正當關係，但兒子不理會，發生今次事件令她十分徬徨，因她沒錢保釋兒子。