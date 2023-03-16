驚！結婚6年老公出軌男同事　偷食原因超傻眼　人妻：我是幌子？

婚育後才得知伴侶真實的性取向，難免會有被欺騙背叛的感受。有台灣人妻於討論區發文表示，生完第二胎後，老公就不怎麼與她親熱，她直覺猜想出軌了，經一輪查證後，她發現老公竟與公司男同事發展關係，還互傳露骨訊息，而老公的辯解理由更讓她傻眼，「他給我的理由居然是怕女人懷孕？」。



有台灣人妻於討論區發文表示，生完第二胎後，老公就不怎麼與她親熱，她直覺猜想出軌了，經一輪查證後，她發現老公竟與公司男同事發展關係。（《大叔的愛》劇照）

該人妻於「匿名公社」以「老公出軌男同事」為題發文表示，起初她猜測老公出軌時，曾嗅過衣服，但嗅不到香水味，老公聲稱加班時，她致電公司查問也證實說法。她鍥而不捨追尋蛛絲馬跡下，竟發現老公驚為天人的秘密，「他居然出軌他公司男同事，沒錯是男同事還不是女的」。

她說，「簡訊對話有多露骨我就不說了，那是看了會秒吐的那種，他給我的理由居然是怕女人懷孕？」。她十分傻眼，直言「怕我懷孕不會去結紮嗎？而且結婚6年，你跟他在一起10年！」。

她指出，重點是她曾向閨密介紹該男同事，兩人曾交往半年，她崩潰大呼「現在是怎樣？同性戀？雙性戀？一直說還是愛我，要我為了孩子不要離婚，為了孩子？所以我只是幌子？生孩子的器具？」。

人妻說，「簡訊對話有多露骨我就不說了，那是看了會秒吐的那種，他給我的理由居然是怕女人懷孕？」。（《大叔的愛》劇照）

網民直言，樓主老公是同性戀，樓主被當作向家人交代的生小孩工具，「妳真的只是工具而已，給家人交代的」、「妳只是生小孩的工具，無誤」、「看來，只是為了長輩要求傳宗接代，好好愛自己吧」、「我有個朋友也是這樣，她的同性戀老公已經跟說清楚了，就是給家裏一個交代，我有結婚生小孩了」。

不少網民建議離婚，「離吧，感覺他就是喜歡男人」、「好戲劇喔！加油！支持離婚」、「都這樣了，還有時間上來發問啊？應該要忙着離婚才是吧！浪費時間」、「遇到丈夫這種玩法實在沒辦法配合，但不論如何先為小孩着想，前提是也不要委屈自己，加油」。