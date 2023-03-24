好友介紹老婆閨密網戀1年　單純男突揭真身　悲泣︰已課金逾$9萬

朋友介紹是結識對象的其中一個方法，但如果有人「唔熟唔食」，下場或是人財兩失。河南一名單身單純男在朋友介紹下，認識其妻子的「閨蜜」，從此投入愛河成為戀人，更加了女友父母和其他家人的微信方便溝通。雖然未曾見面，要求視像通話亦遭拒，但單純男已經視對方為結婚對象，交往1年多期間，即使女友三番四次以不同理由索錢，他亦二話不說匯款，前後轉帳8.3萬人民幣（約9.5萬港元）。

直到一日，當初做「媒人」的朋友突然透露，「女友」的真正身分其實是他的妻子，不但前後還款1.3萬人民幣（約1.5萬港元），又懇求單純男切勿報警。單純男頓時啞口無言，更發現阿嫂「一人分飾五角」，一直扮演女友、父母和家人的角色，相信自己遇騙，於是報警求助，警方正調查朋友是否涉案其中。



由網戀拍拖變被迫「勾義嫂」的朱先生本身是河南許昌人，由於想賺多個錢成家立室，於是遠赴緬甸種西瓜，雖然收入增加，但仍然苦無對象。2021年2月，其友人李先生得悉事件，主動向他介紹對象，聲稱是其妻子的閨蜜，形容「人還挺好的」。朱男遂與該女生開始在微信聊天，覺得和對方非常投契，雙方確立男女朋友的關係，彼此以「寶貝」、「老公」、「老婆」作為稱呼。

朱先生由於想賺多個錢成家立室，於是遠赴緬甸種西瓜，雖然收入增加，但仍然苦無對象（民生頻道影片截圖）

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交往大約3個月後，女友開始以不同理由向朱男索錢，例如胞兄在工地出事、父親生病，朱男認為「哥們（李先生）介紹的女朋友，反正我（朱男）這個年齡也想早些成個家」，所以只要女友開口，他都會匯錢，而且每逢過節朱男亦會主動「課金」，拍拖1年多已經利用支付寶前後轉帳8.3萬人民幣（約9.5萬港元）。

女友向朱男「介紹」其父母和其他家人，朱男加了他們的微信，彼此之間寒暄問暖。（民生頻道影片截圖）

雖然雙方未曾見面，朱男要求視像通話亦遭到拒絕，但他相信女友都有心想修成正果，因對方曾向他「介紹」父母和其他家人，朱男亦加了他們的微信，彼此之間寒暄問暖。

直到朱男有一日回國，當日負責「牽起紅線」的李男突然致電稱「好像你（朱男）被騙了」，更說「好像跟你（朱男）聊天的這個人就是我的媳婦（妻子）」。李男試圖解釋，指妻子使用其電話號碼副卡，因而露出破綻，「這事我（李男）由始至終都不知道」。

當日做「牽起紅線」的李男突然致電稱「好像你（朱男）被騙了」，更稱「好像跟你（朱男）聊天的這個人就是我的媳婦（妻子）」。（民生頻道影片截圖）

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朱男頓時晴天霹靂，明明見過李妻，但收到女友發送的照片，兩人樣貌完全不同，估計對方從網上下載其他人照片，繼而傳送給他。事後他更發現女友、父母及其他家人竟全都由李妻「一人分飾五角」，遂打算報警求助，但李男卻代為求情，「絕對不會不管，饒她（李妻）一回……她那邊正想辦法弄錢」，又稱自己會幫手還款，但只是還了1.3萬人民幣（約1.5萬港元）。

最終朱男決定報警，當地警方正調查案件，了解李妻行騙過程，抑或由始至終都是李男獨自犯案或幫手行騙。