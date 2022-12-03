工程男網戀「30出頭」美女　半年遭騙$283萬　見真身驚呆：是大媽

網戀中伏多，甜美小妹鏡頭後隨時是胖大媽！內地有男子早前在網上認識了1名貌似「30出頭」、樣貌娟好的女生，2人網上相戀後女方稱有幾名親戚需要錢做手術，男子不虞有詐，半年內轉賬共255萬元人民幣（約283萬港元），後來首次與女友見面，被其真實身份與樣貌嚇呆了，才知道自己墮進網戀陷阱。



龍先生年初在網上認識了名叫「小麗」的女生，從網上照片來看，估計她大概30歲，長得好看，兩人其後在網上確認戀人關係。（新聞影片截圖）

在湖南做工程的龍先生很喜歡觀看直播影片，甚至經常都會瘋狂打賞，是多個直播間的「榜一大哥」。他年初在網上認識了名叫「小麗」的女生，從網上照片來看，估計她大概30歲，長得好看，兩人其後在網上確認戀人關係，闊綽的龍先生更拋下豪氣之言「想買什麼隨便選」，小麗果然不客氣狂買。交往一段時間後，小麗就訛稱有幾位家人生病，需要錢動手術，龍先生聽見後給錢又給力，還為小麗患病的親人聯繫相熟的醫生。後來龍先生傳小麗的照片給該名親人看，對方竟表示這不是小麗，「我就確定自己是上當受騙了」，於是報警求助。

警方根據線索鎖定小麗真身，並在美容減肥中心抓獲她，當時她還在向店員借錢。當龍先生首次見到自己朝思暮想的女友，那一刻整個人都呆掉了，「根本就不是照片上那麼漂亮，然後是一個大媽，也很胖！」。

警方調查後發現小麗有很大的債務負擔，每月使費2至3萬元，但她沒有正經工作，無法支持日常開支，故此她萌生了在網絡上詐騙的想法，不但向龍先生詐騙金錢，連她周圍的朋友都未能倖免。小麗亦承認，自己發布的照片都是從網上偷圖，在萌生詐騙想法後，經常在直播間尋找出手闊綽的「大哥」作獵物，並成功讓龍先生上釣。

事件引起網上熱議，網民都諷剌指該大媽相當有本事，「面都沒見過，能有大哥這麼願意為她花錢」，亦有人驚訝道「做工程的真有錢」。有網民則表示，事件中的大哥不在乎被騙了錢，而是幻想落空了的氣憤，「長得不好看是詐騙，長得好看應該就喜結連理了」、「對方如果年輕貌美，這個255萬就值得」。