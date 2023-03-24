老而彌堅！90歲極度瀕危老龜努力留後　與伴侶生3隻小龜傳宗接代

龜做什麼都慢，包括「傳宗接代」！美國休斯頓動物園近日發布好消息，園方最高齡的動物、90歲射紋龜醃黃瓜先生（Mr. Pickles）和伴侶醃黃瓜太太（Mrs. Pickles）迎來3名小龜，為該品種存續出一份力，皆因該品種屬極度瀕危爬行類。園方指，醃黃瓜先生被視作最具遺傳價值的射紋龜，幸好飼養員在關園時發現到醃黃瓜太太生蛋，否則3隻龜蛋可能無法孵化。目前3隻小龜正由飼養員照顧，待長大一點就會和父母團聚。



美國休斯頓動物園90歲老龜醃黃瓜先生和伴侶誕下3隻小龜。（動物園圖片）

美國休斯頓動物園近日公布，園內最年長動物、老龜醃黃瓜先生當上爸爸 ！牠是射紋龜（Radiated tortoise，學名輻射龜），屬極度瀕危爬行類，和53歲伴侶醃黃瓜太太生了3隻龜蛋兼順利孵化。

醃黃瓜先生在休斯頓動物園生活了36年之久，伴侶醃黃瓜太太1996年才入園，兩龜結為伴侶，1997年孵化過1隻龜蛋，此後再無喜訊。至早前有飼養員在關館前，意外撞見醃黃瓜太太生蛋一幕，動物護理團隊遂急急將蛋送到安全地點。射紋龜來自馬達加斯加，休斯頓的泥土不適合龜蛋孵化，若飼養員沒發現，龜蛋幾乎不會自行孵化。

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醃黃瓜先生成功留後具重大意義，因為牠是園方和水族館協會的「物種生存計劃」（ Species Survival Plan）中，最具遺傳價值的射紋龜。醃黃瓜先生參與圈養繁殖計劃多年，因射紋龜繁殖率很低，在野外很可能會絕種。

3隻小龜也以食物為名，分別叫蒔蘿（Dill、殼顏色較淺）、小黃瓜（Gherkin、殼顏色較淺，中間有白點）、墨西哥辣椒（Jalapeño，殼顏色最深），目前住在爬行及兩棲動物館，待長大一點才會和父母團聚。動物園仍要觀察3隻小龜狀況，相信遊客要再過一段時間才可以見到牠們。

當地傳媒報道，射紋龜原生於馬達加斯加南部的乾灌木叢和林地，雌性每次生蛋會生3至12顆，需孵化5至8個月，壽命可達40至50歲。由於棲息地被過度開發，約90年來整體數量已下降了80%，同時射紋龜受過度捕捉及非法寵物買賣影響，現時是極度瀕危物種，而且牠們繁殖量也很少，數量持續下降，惟在黑市上仍有販賣。

（綜合）