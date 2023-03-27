男生婉拒女友人表白　誠實稟告竟惹怒女友　慘呻：點解要嬲我？

情侶間坦白是好事，不過太過誠實，或會引起不必要的麻煩！近日有男生發文，指突然獲女友人表白，對方稱只想在移民前表達心意，不想留有遺憾。男生事後如實稟告女友，沒料卻惹怒對方，只好大呻：「人哋同我表白我控制唔到㗎嘛，點解要嬲我呢？」帖文惹來網民留言，有人認為樓主女友小器，亦有人質疑他或有令對方誤會的舉動，才會引來表白行動。



有男生突然獲女友人表白，他明確拒絕對方後如實稟告女友，沒料卻惹怒女友，苦呻：「人哋同我表白我控制唔到㗎嘛。」（《愛上變身情人》劇照）

該男生在香港討論區以「有人同我表白，我女朋友嬲咗我」為題發帖，指有女性朋友明知他有拍拖仍向他表白，表明不求他接受，只是因為即將移民，盼能表達心意，免卻遺憾。樓主隨後已經婉拒該名女生，更如實向女友匯報，怎料女友卻因此而生氣。

樓主稱，不解女友為何要生氣，「人哋同我表白我控制唔到㗎嘛」，認為他只是被動一方，加上已經拒絕該名女生的心意，沒料仍要想方設法哄回女友，不禁無奈表示「無言」。

有網民認為樓主女友只因男友被表白而不滿，根本就是小器，「野蠻嘅女仔，要嚟做乜？」、「當女人要佔有一件物品或人時，其他人望下都有罪」。（《三流之路》劇照）

對於樓主女友因男友被表白而感不滿，有網民認為她小器，「野蠻嘅女仔，要嚟做乜？」、「當女人要佔有一件物品或人時，其他人望下都有罪」；有人更懷疑女友生氣另有原因，「嬲你做咩唔應承佢，咁佢咪有藉口話你出軌先，可以同小三一齊」。

亦有人認為，感情中並非事事都要坦白，其實要看情況，「做男人有啲嘢唔係下下要話畀女朋友知，唔好以為誠實坦白就係好事」、「即係話畀女朋友知自己好有魅力！其實係大忌！」、「佢鍾意你，緊張你先嬲啫」。

也有留言質疑，樓主或曾做出令女友人誤會的舉動，才會讓對方鼓起勇氣表白，「到底發生過咩事，累積到個女仔明知你拍緊拖都要表白？你拒絕咗佢，唔代表你無曾經做過啲嘢令佢誤會或令佢以為自己有機會」。