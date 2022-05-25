直男約會2次即表白　30歲台女婉拒遭揶揄年紀大：再諗就無人要你

今時今日婚姻對男女來說也不一定是人生清單之一，有些傳統觀念也不再合時。有台女於討論區發文，指與前任分手已5年，在剛過30歲、事業稍有成的時候決定使用交友app（程式）結識異性，結果遇到1名35歲工程師，雙方交談甚歡。不過約會2次後，工程師直接向台女表白，然而對話中對方卻多次明言她年紀大，擔心媽媽不能接受，又笑稱自己已是最好選擇，意外曝露了「媽寶」及「鋼鐵直男」性格，令她當場氣瘋並「完全滅火」。



有台女分享於交友程式認識異性的經歷，指對方約會2次後便表白，對話中卻多次明言她年紀大，擔心媽媽不能接受，又笑稱自己已是最好選擇，意外曝露了「媽寶」及「鋼鐵直男」性格。（《紳士的品格》劇照）

該名經營自家服飾品牌的台女於Dcard討論區發文，表示與前任分手後感情一直沒有着落，至早前剛踏進30歲，認為事業終於小有成就，在朋友的慫恿下使用交友程式認識異性，好不容易遇到1名「稍微能聊起來的」35歲上市工程師。她形容對方說話中隱約「有點大男人感，會講一些自以為好笑的或是一些刻板印象的言語」，但她對對方有好感，故視為一種幽默未有介意。

兩人聊了約2個月，首次相約看電影過程愉快，後來再約食飯，聊到彼此的感情狀況，這次她便覺得對方似乎有非常傳統的觀念，「他的反應給我的感覺是一種『女生幹嘛這麼認真工作，早點結婚生小孩也不錯啊』的態度，隱約讓我有點不舒服」，沒想到回家後收到對方的表白訊息，才是真正的惡夢。

從台女上載的對話截圖可見，工程師回家後「以結婚為前提」直接表白，明言希望今年內結婚，「我當下真的傻住，想說才見兩次面講這些會不會太早」，於是禮貌地婉拒對方。沒想到工程師竟自以為有趣的回覆指「妳再想下去就沒人要你啦」，更連續3句暗示她年紀大選擇少，「你現在30，大齡女子啊，差不多是我媽可以接受的緊繃範圍了」、「再來小孩就要生不出來了」，令她「直接理智線斷掉」，當場氣瘋及「滅火」，直接以「不太適合」為由打算終止對話。

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後來台女也直言，兩人在結婚及生小孩方面的價值觀有分歧，直接請對方「不用浪費時間在我身上了」。可是工程師似乎仍未明白自己的「死因」，再次火上加油，稱自己有車有樓，經濟能力不錯，「不用浪費時間搞曖昧吧？而且妳應該也有點喜歡我吧？」、「我應該不差吧？你現在應該很難遇到像我這樣的了」。台女忍無可忍，僅回覆「如果我讓你有這個錯覺，很不好意思，謝謝！」便將對方封鎖，大嘆事件荒唐之餘也讓她懷疑自己，「難道30歲找對象就不能是談戀愛，一定要急着結婚生小孩嗎？」。

帖文令網民嘩然，不少人直指工程師是媽寶及鋼鐵直男，觀念守舊又不懂如何與異性相處，「如果嫁他跟單身到老，我選擇單身到老」、「他真的自我感覺良好欸，遇到這種的我不如單身到死」、「不想想如果條件這麼好，怎麼還找不到人願意跟他結婚」。也有人認為工程師也是家庭教育的受害者，「體諒這些大齡剩男吧！懷著清朝的世界觀奮鬥大半輩子，才發現生育權是金錢買不到的，多可憐啊」、「希望被舊觀念綁架覺得幾歲到幾歲就該幹嘛的人可以醒醒，好好想想什麼才是自己要的」。