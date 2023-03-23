薄酬$2000！紅磡街坊急尋多啦A夢公仔　網民同情：應該由細攬到大

人人也有些價值不貴卻別具意義的物品，有網民近日發現，有市民於紅磡區貼出尋物啟事，指正急尋1隻約25厘米高的多啦A夢（又稱叮噹）公仔，希望若有好心人發現能致電通知，更稱願付「薄酬$2000」。不少網民看到尋公仔「街招」也深感同情，估計該公仔必定對物主非常重要，「應該好有紀念性」，紛紛祝福物主早日找回。



有市民於紅磡區貼出尋物啟事，指正急尋1隻約25厘米高的多啦A夢（又稱叮噹）公仔，希望若有好心人發現能致電通知，更稱願付「薄酬$2000」。（連登討論區圖片）

「薄酬$2000搵隻公仔，有冇人幫下佢？」有連登網民發文貼出相片，顯示1張貼於戶外的「街招」，上面印有3張多啦A夢公仔的實物照片，分別從不同角度拍下，估計是由舊相片中剪裁出來。告示上有簡短文字表示，物主正急尋相中的25厘米高多啦A夢公仔，表明於紅磡邨附近遺失，期望若有街坊曾發現公仔，可致電告示上的電話通知，物主願意付上2000元作為報酬。

不少網民看到告示也感同身受，指出公仔外表已有歲月痕跡，估計對物主有一定意義，紛紛祝福物主能失而復得，「好慘，見隻公仔咁舊應該係由細攬到大，可能屋企人睇唔過眼揼咗」、「左上角張相背景都有其他多啦A夢，似係物主本身鍾意多啦A夢，呢隻對佢有意義」、「$2000對好多人唔係咩錢，買個希望都好」。

不過也有網民提出「陰謀論」，質疑物主急尋殘舊公仔或另有原因，「我第一時間都係覺得公仔入面應該有啲嘢」、「入面可能有幾萬蚊、金器？」、「唔通百寶袋入面有嘢唔見得光？所以點都要搵返同一隻」。