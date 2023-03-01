未婚妻是膠公仔！哥倫比亞男操刀影大肚寫真　稱懷孕喜迎第三胎

愛情竟可超脫生靈與死物的界限？外國1名男子因為不時上傳與未婚妻及子女天倫之樂的影片而走紅，而他出名的原因是因為他的「妻兒」其實是用塑膠和布料製成的人偶！男子表示他在單身多年後終於遇上一生摯愛—1個名為娜塔莉亞（Natalia）的塑膠娃娃，他決定與娜塔莉亞生幾個孩子，令原本孤獨的人生走向幸福。



哥倫比亞1名男子在社交平台上公佈喜訊，稱他的未婚妻懷上第3胎。而事實上，他的「未婚妻」其實是個塑膠娃娃，而孩子們也都只是布偶。（@montbk959/TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，哥倫比亞1名男子以帳號@montbk959不時在社交平台TikTok上分享與未婚妻的生活片段，未婚妻更為他「生下」1子1女，而事實上，他的「未婚妻」娜塔莉亞其實是個塑膠娃娃，「2名孩子」也都只是布偶。

不過，男子並非開玩笑，從他上傳的影片可見，他十分認真地與「妻兒」過生活，經常會抱着人偶們「一家大小」外出遊玩。他不但會為娜塔莉亞打扮、穿上情侶裝，更會帶「2個孩子」到超級市場購物。早前，他就在網上宣佈娜塔莉亞懷了第3貽——女兒薩米（Sammy），更計劃迎娶娜塔莉亞。

男子上傳片段公佈喜訊，片段中他和娜塔莉亞穿着白色情侶裝T恤，上面分別寫上「薩米的爸爸」（Papa de Sammy）及「薩米的媽媽」（Mama de Sammy），兩人還甜蜜親吻。他除了上傳娜塔莉亞的孕照，還把她「生產」的過程拍攝下來，只見娜塔莉亞躺在產床上，而男子利用1個布偶護士之手，將女兒薩米帶到世上。這對夫妻之後更舉辦了派對迎接薩米的出生，指一家五口將會繼續幸福生活下去。

雖然男子的天倫之樂甚是美好，但是卻有不少網民看完片段之後表示「害怕」，甚至對男子的「奇怪愛情關係」感到擔憂，不過男子就大方認愛，並解釋娜塔莉亞如何排解了他的孤寂，「如果沒有洋娃娃，我會比任何人都孤獨。現在至少我擁有一些東西」、「我和娜塔莉亞會一起看電視，無話不談。他們不知道我有多愛她，這些年來我一直和她在一起」。

有粉絲得知背後原因後，都表示感動並送上祝福，希望男子能和娜塔莉亞有更多的孩子，「恭喜兄弟，我希望我也能這麼幸運」、「恭喜！將來要繼續增加新成員啊！」、「寂寞是毒藥，會侵蝕生命，真高興你遇上了娜塔莉亞」。

（綜合）