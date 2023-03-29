弱肉強食！澳洲男沙灘散步驚見2毒蛇互相吞食　恐怖畫面嚇窒網民

大自然就是這樣殘酷！澳洲一名男子日前在海灘散步時，竟意外目擊2條巨蟒交纏在一起，本來以為牠們在交配，後來才驚覺原來是互相捕食的恐怖畫面。相片在網上瘋傳，大批網民也感到詫異，紛紛稱是罕見的大自然現象。



相中可見，其中一條蛇正把另一條蛇的整個頭部生吞，遭獵食的蛇嘗試以僅餘的力氣扭動身體反擊，不過最終慘遭吞食。（Twitter@petnews2day圖片）

澳洲男子格林（Cody Green）今年2月底於當地西南部的濱寧合海灘（Binningup Beach）度假，他散步時意外目到2條巨蟒纏繞，好奇心驅使他上前觀看，沒料卻發現原來是2條巨蟒互相捕食對方。

格林立即拍照記錄這個罕見時刻，相中可見，其中一條蛇正把另一條蛇的整個頭部生吞，遭獵食的蛇嘗試以僅餘的力氣扭動身體反擊，不過最終慘遭吞食。

相片曝光後於網上瘋傳，澳洲博物館（Australian Museum）解釋指，格林所遇到的巨蛇應該是世界上最致命的毒蛇品種 - 杜吉蛇（Dugite），而這種蛇本身會自相殘殺，還能吞下與自己一樣體型的大蛇。

不少網民看到畫面也感到不可思議，甚至稱難得一見，「大自然就是汰弱留強」、「這也很恐怖吧」、「想不到同類也會自相殘殺」。

（每日郵報、Twitter@petnews2day）