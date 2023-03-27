姓「關」爸幫女兒改名　竟取這單字極尷尬　女兒崩潰：感謝爸媽…

幫孩子改名取名是一門高深學問，否則隨時「影響終身」！有內地女於「小紅書」發文表示，自己姓關，父母幫她取單字「羽」，全名即「關羽」，令她崩潰高呼「感謝爸媽讓我尷尬了二十多年」。

帖文引來網民爆笑，「沒有惡意，你震得住這名字嗎哈哈哈哈哈」、「名字不錯，挺好的」，也有網民分享類似經歷，指樓主並不「孤單」，「跟我一批進來的同事，一個叫張飛，一個叫馬超。同年還有一個別單位的叫劉備」。



有內地女於「小紅書」發文表示，父母幫她取名「關羽」，令她崩潰高呼「感謝爸媽讓我尷尬了二十多年」。（GettyImages）

該名24歲內地女於「小紅書」分享其身份證圖片，見到本身是女性的她，姓名一欄寫上「關羽」，感覺相當「雄糾糾」。

樓主分享身份證圖片，見到本身是女性的她，姓名一欄寫上「關羽」。（小紅書）

樓主於帖文崩潰高呼，「感謝爸媽讓我尷尬了二十多年。可憐我那麼多年還是沒找到我大哥和三弟」，又無奈問其他網民：「沒有比我更尷尬的名字了吧？」

「關羽」名字給人帶來「雄糾糾」感覺。（遊戲《真‧三國無雙》圖片）

帖文引來網民熱議，笑言「沒有惡意，你震得住這名字嗎哈哈哈哈哈」、「關羽確實紅」、「也挺標緻的」、「名字不錯，挺好的」。也有網民分享更多奇葩名字，安慰樓主並不「孤單」，「跟我一批進來的同事，一個叫張飛，一個叫馬超。同年還有一個別單位的叫劉備」、「我高中有一個同學，很好看的女孩子，叫項羽」。