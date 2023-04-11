內地客遊港狂數5大罪狀：體驗差！　呻普通話難溝通、的士仲咁做…

通關後內地來港旅客人數上升，但體驗各有不同。有內地女於「小紅書」發文分享「第一次去香港真實感受」，列出香港旅遊5大問題，直指「體驗真的不是很好」，並感嘆用普通話難溝通。帖文引來網民熱議，形容「所有雷都讓妳踩完了」，又提出多項建議改善在香港旅遊體驗。



通關後內地來港旅客人數上升，但體驗各有不同。（資料圖片）

該內地女於「小紅書」以「第一次去香港真實感受」為題發文表示，日前終於來到期待已久的香港旅遊，大讚「香港確實真的好逛」，惟由於當天大雨連連，加上香港比深圳急速，「就是會莫名其妙的覺得很趕」，而且周末到處是人「什麼都要排隊」，故「體驗真的不是很好」。

該內地女於「小紅書」發文講述「第一次去香港真實感受」。（小紅書）

樓主之後又列出在香港旅遊5個問題，例如用普通話難溝通，以及吃飲排長龍等。

1）吃飯排長龍



樓主指出，在香港一直都是「吃飯高峰期」，「（下午）一點半左右去吃拉麵，排隊排一個半小時，再好吃的東西，也沒啥心情吃了」。

樓主指出，在香港吃拉麵要排長龍。（小紅書）

2）用普通話難溝通



樓主表示，搭的士時「用普通話真的很難和那邊年齡大的司機溝通，主要是聽不懂我們說的普通話，我們也聽不太懂粵語」，建議想到香港旅遊的人先學一點簡單粵語或英語交流，「實在不行就寫下來給司機師傅看」。她又提到，在香港搭的士「真的很貴」，更遇到一個的士司機「直接沒按我們目的地把我們放在另一個地方」，「當然也有好的司機，很熱心」。

樓主表示，搭的士時「用普通話真的很難和那邊年齡大的司機溝通，主要是聽不懂我們說的普通話，我們也聽不太懂粵語」。（小紅書）

3）時間緊逼



樓主提醒，來港前要規劃好來回時間，「去之前最把來回高鐵票買好，當天買是來不及的」。

4）行程規劃問題



樓主又建議要提前規劃好行程，「除非有香港的熟人帶你玩，不然真的需要提前規劃好行程，想要吃什麼，逛什麼，具體的路線規劃都要做好，不然去了就是瞎子抓鬮，比如我這次」。

5）充電問題



樓主提醒來港旅遊要帶「充電寶」，直言「到處找充電寶也很心累」。

樓主提醒來港旅遊要帶「充電寶」。（小紅書）

樓主強調，以上純屬「個人第一次去香港感受」，沒有故意貶低香港，重申「香港是很值得去的，別來杠啊」。

帖文引來內地網民熱議，感嘆「所有雷都讓妳踩完」，建議「語言真不行就用寫的，反而吃的話，哪家人多去哪家，我也很怕排隊，不值得」、「時間預留多一點就不會趕」、「7-11可以借到充電寶啊，很方便吧。港鐵也基本能到妳要去的地方，吃飯排隊很正常啊」。

也有網民認為，「我覺得現在內地遊客最大的毛病，就是我不會粵語我就要講普通話，你不服務我你就是歧視我」，惟樓主留言重申「我沒覺得歧視，別說一些引發矛盾的話題，我覺得溝通是個問題提出來了，下次可以去提前規避」。