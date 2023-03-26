內地女呻遊港遇尷尬事　力數5點「血淚教訓」批：香港人冷漠高傲

【通關／香港旅遊】香港與內地通關後，內地遊客再度來港遊玩。有內地女大學生於小紅書發文講述在香港「窮遊」經歷，並列出5大點「血淚教訓」，形容香港人「冷漠」和「高傲」，又提到在香港尷尬事，「我發現很多香港人都會瞥視我，然後我們的目光就會尷尬地交匯那麼一瞬間」。



有內地女大學生於小紅書發文講述在香港「窮遊」經歷。（小紅書）

該內地女大學生以「女大學生單獨香港一日窮遊的血淚教訓！」為題在小紅書發文，講述自己近日獨自到香港「窮遊」感受，明言「窮遊和旅遊小白其實真的不太適合去香港玩」。她並列出5大點血淚教訓，提醒到香港要注意的事，包括貨幣現金、出行、住宿、吃，以及香港人態度。

有內地女大學生於小紅書發文講述在香港「窮遊」經歷。（小紅書）

1）貨幣



樓主表示，到香港前一定要準備好港幣現金或人民幣現金，「香港雖然發展得很早，但是移動支付沒有內地那麼普及。我也刷到有人說支付寶也可以直接掃碼進地鐵了，但是我沒怎麼看到過那個碼，微信支付寶我看到的只能用在餐廳和賓館，乘坐交通還是建議充個八達通」。

2）出行



樓主說，在香港不要輕易相信導航，也很易迷路，「香港的城規和重慶有點像，而且寸土寸金所以路窄，尖沙咀還好，中環天橋超級多！我的導航定位經常不準，我走着走着經常不確定自己到哪裏了，很容易迷路啊我說……在底下走真的會走到想死」。她又指，香港地鐵站自動扶手電梯比商場還錯綜複雜，「看錯指示標就得先坐到那層樓然後再坐回去或者找地方轉，晚上地鐵換乘的時候走到崩潰」。

樓主又指，香港地鐵站自動扶手電梯比商場還錯綜複雜。 （資料圖片）

3） 住宿



樓主表示，感覺香港市中心只有「很貴還好的酒店」和「較貴很差的賓館」，而尖沙咀一些賓館「最好不要去住，其他的大廈最好也不要去」，因為「條件很差還很貴」，「雖然有國標插座（國家標準插座）、牙刷、獨衛（獨立洗手間）和熱水，不過設施很老很破」，建議「第二天早上就走的話不如坐通宵巴士去深圳住」。

4）吃



樓主指，香港美食非常豐富，「米其林（米芝蓮）」餐廳也很多，「但是我沒錢，我只能一天吃兩頓，一頓50rmb（50人民幣，約57港元）」，又說「感覺香港本土的茶餐廳和冰室賣的都是牛扒豬扒咖喱飯等味道很好的西式速食，叉燒只有部份餐廳有」。

5）香港人態度



樓主指出，香港算是國際大都市，底層香港人不管願不願意，都需要每天和各種各樣的人打交道，而他們遇到過不少「奇怪人渣」，因此提防陌生人的警戒心比內地人強很多，「慢慢地這種警戒心，演變成他們面對不說粵語的人時顯露出的冷漠和高傲」。她又說，感覺香港人對陌生人有很嚴苛期望，「他們心中有一套對文明公民的素質衡量標準，當他們表達不滿時，不是因為人們讓他們本身不舒服了，而是人們違背了他們心中那套期望的標準，所以他們會直接表達出來」。

樓主強調自己無意「地域黑」，「我知道我只接觸到香港市民裏很小一個部份，但是因為感觸很深所以想了很多想記一下」。

香港與內地通關後，內地遊客重遊香港。（資料圖片）

樓主另提到在香港遇到的尷尬事，「比如我習慣在路上用餘光瞥的方式打量陌生人，在內地人們基本上不會瞥回來，但是我發現很多香港人都會瞥視我，然後我們的目光就會尷尬地交匯那麼一瞬間」。

帖文引來內地網民熱議，不少人都向樓主「取經」，「聽聽就有點崩潰，希望明天第一次去香港一切順利」、「確實是小白，但分享的挺仔細」、「妳膽子夠大的」。也有網民分享類似經歷，「香港的地鐵指示相當清晰，一兩公里就給你指示了，按着指示走可以走到懷疑人生還沒到入口，真的人都給走傻了…」。

另有網民認為，「以前的香港，當陌生人對視的時候，是會笑着點頭的，一些人會很不適應。現在這種情況已經幾乎不存在了」、「這裏已經愈來愈沒人情味…」。