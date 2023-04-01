孫女用「鹹蛋超人」掉包觀音像　嫲嫲拜足1個月未發現　結局爆笑

拜觀音者一般會在家中設觀音像供奉，內地1名虔誠的老奶奶亦一樣，每日都要拜一拜觀音掛像，但是她卻不知自己過去1個月內所敬拜的，並非大慈大悲普渡眾生的觀音菩薩，而是與邪惡怪獸決戰的「咸蛋超人」奧特曼！原來孫女原來早已「狸貓換太子」，將超人頭部合成到觀音掛像上。



內地1名善信老奶奶被孫女戲耍，竟把「咸蛋超人」奧特曼當成觀音拜了1個月。（網上影片截圖）

綜合內地媒體報道，內地1名信佛的老奶奶每日都要拜家中觀音掛像，日前卻發現「觀音掛像」似乎有問題，拿下來一看見到頭部以下都是「原版觀音配套」，軀幹、姿勢、坐着的蓮花寶座全都正常，唯獨是頭部變了張「奇怪的臉」，細看才發現是「咸蛋超人」奧特曼！

原來孫女開玩笑把觀音掛像換成了「特製超人掛像」。（網上圖片）

原來孫女竟開玩笑把嫲嫲的觀音掛像換成了特製超人掛像，嫲嫲未有察覺，還虔誠地拜了足足1個月。當她發現真相後即大發雷霆，拿下掛像狠狠指着孫女罵，「我心情能好多哪裏去！我讓你們氣死了！」，而媳婦、孫女在旁偷着樂，後來更掩嘴大笑，而老奶最後只能隨她們高興，無奈地說「你們會笑就好」。

影片曝光後，不少網民都表示爆笑，認為老奶奶在不知情下把動漫人物當神拜的畫面實在有趣，「奧特曼也算神仙的一種，心誠則靈」、「奧特之光普渡眾生」。但也有人認為孫女不應用嫲嫲的信仰開玩笑，「雖然我也憋不住笑，但是對老人家來說真的不好笑，是有點過分，俗話說欺人莫欺神」、「這個真不能開玩笑，尤其是拿老人的信仰開玩笑，有可能真會把老人家提前送走的」、「搞啥都可以，這個不能搞」。

（綜合）