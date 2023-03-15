台女拜月老求脫單！聞小三荒唐對話仲求做正宮　震驚斥：毀三觀

正所謂因果循環，做人不要心存惡念，最終只會自食其果！近日台灣就有女生發文，指她為了祈求脫單，決定去拜月老，不料碰上2位疑似是介入別人婚姻的第三者，居然向月老祈求她們的對象能和正宮離婚，讓她們能順利成章成為正印妻子。樓主感言感到傻眼，直斥「怎麼有臉再去拜月老」。帖文惹來網民討論，有人認為神明不會做壞事，所以2名女子怎樣求都沒用；亦有人指她們如願以償也好，至少正宮可以早日脫離渣男。



有女生指她想要脫單便去拜月老，不料碰上疑似是介入別人婚姻的第三者，居然向月老祈求她們的對象能和正宮離婚，使她能坐上正宮之位，因而感到傻眼。（《月老》劇照）

「我不知道該怎麼形容這種荒唐的心情」，該女生在Dcard討論區以「小三想扶正所以拜月老」為題發帖，指因希望能脫離「母胎單身」，所以去拜月老，剛好遇到兩個約30出頭女人，穿著貴氣且揹着名牌包，兩人都很虔誠地向月老參拜。

由於當日是平日，在場就只有她們3人，樓主向月老許願時，意外聽到兩名女子的荒唐對話。她指，A小姐向月老稱，她跟着1個男人10多年，自高中畢業就成為對方的小三，但男方目前仍沒有打算離婚，只好一直求拜月老，希望衪可以幫忙斬斷男方跟妻子的婚姻。

樓主說，A女擲筊結果顯示，月老叫她「等一等」，暗示原配或將會離婚，令樓主表示「我整個傻眼」。而B小姐同樣向月老表示，自己的對象也不打算離婚，但出於愧疚，不只會在資金上提供不少補償，還會給她買樓，所以每年她都會用男方給她的錢送禮作回饋，對方也很開心。

樓主指，看着兩位女士每年都拜月老，目的就是希望月老能扶正她們成為正宮，直言是毀三觀，心中暗暗希望月老不要幫她們，更斥：「小三都破壞介入家庭了，怎麼有臉再去拜月老請求扶正啊！」

樓主直言被兩名女子毀三觀，更斥「都破壞介入家庭了，怎麼有臉再去拜月老請求扶正啊」。（《親愛的公主病》劇照）

網民看過帖文都認為，兩女怎樣求月老都不會有用，因為「神明不會幫缺德事」，不過卻有人希望她們能如願以償，「正宮好可憐，應該趕緊止損」。有留言則警告第三者，「怎麼得到就怎麼失去」、「毀人姻緣的業障，會跟到下輩子」。

另有看法認為，感情裏不被愛的才是第三者，「世上渣男何其多，還一堆怪小三，不怪外遇的人」；有人更稱「當小三應該比當正宮爽，得到男人的愧疚有好處有錢拿 ，卻沒有正宮的各種責任和義務」。