全程罵人！內地女怒轟的士司機4宗罪　車程短被罵　後續咁做更衰

【香港旅遊／的士／通關／內地客】旅遊期間的經歷絕對會影響日後重遊的意欲，有內地女就在「小紅書」發文，講述在香港機場搭的士不快經歷，力數的士司機4大問題，包括「不找零錢」、「全程罵人」等，給完錢還要嘲諷「這麼近，不要打車」，直斥：「簡直過分！他還以為我聽不懂。」



通關後內地來港旅客增加。（資料圖片）

該內地女於「小紅書」以「到香港的第一晚被出租車司機罵」為題發文，講述近日來香港的不愉快經歷。她指出，在香港機場搭的士到距離不遠酒店，結果被對方「罵足全程」，「全程罵人，他還以為我聽不懂，簡直過分！給錢還不找零，明明會說中文，故意不講」。

樓主強調自己並非要用關於香港的負面帖文「博流量」，並力數的士司機4大問題，包括「是因為酒店離機場近所以一直罵人」、「他會說中文他不講」、「我只有整錢，他收了錢確實不找零」、「給完錢最後他用中文說的，這麼近，不要打車」。

該內地女於「小紅書」講述在港旅遊不快經歷。（小紅書）

帖文引來內地網民熱議，不少人批評的士司機態度，「本來開計程車（的士）的，拉近拉遠都是有一定機率的，拉到距離近的就可以罵人，你這是什麼邏輯？你覺得排隊幾個小時在機場有概率拉到近距離的不划算，那你可以不在機場接客啊……」、「我也碰到過這種香港司機。嘴巴不乾淨，我聽得懂一點廣東話，言談間都是對大陸人的看不起」。

也有網民為的士司機解畫，「因為機場排隊他要排幾個小時，三，四個小時平均下來。你太近了，人家真的賺不到錢，連供車錢的錢都賺不到」、「你別說在香港被罵，這麼近是我也不好意思坐，要是一定要坐我也會加錢給司機」、「我今年已經去了兩趟，只能說你運氣不好」，但有網民反駁，「計程車不管遠近都得開啊，我一個乘客還要考慮你賺不賺錢？」。