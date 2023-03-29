內地女狂數香港迪士尼3大罪狀　指「不想再去」：為何用普通話？

【香港迪士尼／香港旅遊／通關】香港迪士尼樂園是遊客常到景點之一，但體驗各有不同。有內地女在小紅書發文，講述她近日到迪士尼樂園的遊玩經歷，並列出3大問題，直指「去過一次港迪之後，不想再去了」、「太累啦」、「地小人多排隊的疲憊感跟遊玩的快感成不了正比」。



有內地女在小紅書發文講述她近日到迪士尼樂園遊玩經歷。（小紅書）

該內地女於小紅書以「去過一次港迪之後，不想再去了」為題發文表示，她於上周六（3月18日）來香港迪士尼遊玩，感嘆「只去過一次的貧民，真的不想再去第二次，地小人多排隊的疲憊感跟遊玩的快感成不了正比」，並列出在香港迪士尼遊玩的3大問題。

樓主列出在香港迪士尼遊玩3大問題。（小紅書）

1）排隊時間長，無法遊玩部份設施



樓主指，自己沒有另外購買「VIP快速通道」，導致一整天最大感受是「被排隊的疲憊感覆蓋了」，「由入園那一刻開始我就在排隊了，預計20分鐘的灰熊山礦車實際排隊35分鐘左右，旋轉木馬更是無語，排隊20分鐘，轉2圈就要下來了，都不知道有沒有玩到1分鐘，反斗奇兵大本營的娛樂項目一個都沒玩，本來想去彈弓狗的，入口處告知排隊預計50分鐘，怕了怕了，告辭了」。

2）迪士尼園區物價



樓主表示，迪士尼園區物價「不是我想像到的」，例如火雞腿要價160港元等。她又提到，園區每個洗手間外面都有飲水機，但喝着「感覺有味道」，無奈還是要另外買水喝。

樓主表示，迪士尼園區物價「不是我想像到的」。（小紅書）

3）園區操作及工作人員



樓主說，當天她想看晚上9時的煙花表演，於是晚上8時前就到場坐在地下等待，「想着能休息一下」，卻被園區的「騷操作」震撼到，「工作人員8點半左右就喊我們站起來觀看表演了，大家就都往前擠，我們被迫無端端又人擠人的罰站了半小時！這不是提前半小時就叫人站起來了嘛」。

她又指，當時有些小朋友擠到草叢裏，工作人員卻一直用普通話喊人不要插隊，不要踩草叢，她不理解為何工作人員要用普通話喊話，「你就確定只有我們大陸的小朋友調皮一點嗎？」。

樓主表示，等待看煙花表演時，又遇到「騷操作」。（小紅書）

不過，樓主認為香港迪士尼也有好玩地方，例如「獅子王，米奇狂想曲，的確既震撼又好看」、「小小世界裏坐船，也是好多小驚喜，很適合幼齡小朋友」。她最後強調，這些只是個人觀點，建議可避開人多時間到迪士尼遊玩，或買「VIP快速通道」，直言「排隊的感受我經歷過，太累啦」。

帖文引來內地網民熱議，「看網上說的迪士尼排隊盛況，已經打消了想去的念頭」、「只去過港迪（香港迪士尼），真的很小，好在去的時候人不多體驗不錯」、「人多的時候去哪的體驗感都很差」、「遊樂園都是這樣的」。