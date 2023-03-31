呻遊港搭的士遭歧視　落車慘被車門夾　內地女怒斥司機：沒素質

隨着中港兩地通關，愈來愈多內地旅客來港。有內地女於網上發文大呻，近日在香港乘搭的士被歧視，上車後司機態度很差，一路狂飆，下車時她還沒關好車門，司機就快速駛走，讓她慘被夾在車門，撞到肩膀，幸及時閃開才沒摔倒，遊港的不愉快經歷令她直斥「搞歧視這套，真的很沒素質」。



有內地女於網上發文大呻，近日在香港乘搭的士遭到歧視。（資料圖片）

內地女於小紅書以「在香港遇到歧視」為題發文，憶述日前在香港乘搭的士時的遭遇，她當時全程說普通話，形容上車後「司機態度就很差，一路狂飆」，到達目的地下車時，司機態度很差地說了3個字，「我覺得是歧視的那種語氣，類似大陸X？不懂粵語，最後一個字聽不清」。

她說，下車後她扶着車門，問司機在說什麼，司機扭過頭，側臉對着她，「很兇得（的）又重複了一遍之前的話」，然後還沒關好車門，司機就快速駛走，「我人被夾在車門，撞到肩膀，立刻閃開才沒摔倒」。她怒斥，「第一次去別的地方玩遇到歧視，非常生氣，也很離譜。搞歧視這套，真的很沒素質」。

內地女不滿地說，下車時她還沒關好車門，司機就快速駛走，讓她慘被夾在車門，撞到肩膀，幸及時閃開才沒摔倒。（《三十而已》劇照）

不過她也提到遊港的美好回憶，指出「在香港遇到的大多數人都是挺友好的」，在冰室吃東西時，被店員關心怎麼沒吃完點的滑蛋；在海洋公園買紀念品，工作人員一直問還有沒有門票，可得到更多優惠，幫她省錢。她直言：「遇到的這位的士司機，搞歧視這套上不了枱面的東西，只能說明他個人的素質低下。」

她又抒發對香港的感受，認為「整個遊玩下來，感覺也沒有什麼特別的」，去了幾個別人推薦的餐廳，食物都很一般；城市的高樓，杭州、深圳、上海也多的是；維多利亞港繁華的夜景，在重慶和杭州的江邊也看過。不過她也「戴頭盔」說，「可能我本人對旅行也不感冒（不感興趣），只是想多去幾個地方」。

她又抒發對香港的感受，認為「整個遊玩下來，感覺也沒有什麼特別的」，維多利亞港繁華的夜景，在重慶和杭州的江邊也看過。（資料圖片）

不少內地網民都表示有類似經歷和感受，「前天剛去，上車被司機趕下來了，大概意思就不載我們。後來香港人上車他就開走了」、「其實這種事挺多的，曾經在香港生活了快10年，我都不建議朋友們去香港玩，出來旅遊還受氣的地方」、「真的是這樣，前幾年去櫃檯買東西，直接無視我，你要買單了才說話，一副愛甩不甩的樣子。後面直接給說英文的外國人先買單了，把我晾在旁邊，就真的很無語」。

不過也有網民認為每個地方都有質素低的人，「還是看人的。我前幾天在香港玩遇到的司機都很好，看我們在路口上車，大包小包的，快綠燈了，告訴我們不要急，有大把時間，還幫我們拿東西。另一個司機給我們介紹了一路的景點，告訴我們路過哪裏，看到的是什麼，還和我們討論在內地還戴不戴口罩之類的。反而回到上海，半夜下飛機，出租車司機嫌我們路程短，不樂意帶，在車上僵持了一會兒才肯開車，想拒載，態度差到爆炸」。

有網民安慰樓主，「不用搭理那些變態的粗人，還是有很多不錯的港人，就像任何地方我們都會碰到素質不同的人一樣，平常心就行了！不值得為那些粗人生氣，祝旅程愉快！」。