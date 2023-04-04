男子放巨型風箏　被扯上天空離地幾層樓高　網民：詮釋命懸一線

太危險了！內地日前瘋傳放風箏男被「扯上天」影片，河北1名男子在空地放長達11米的風箏，結果被強大扯力拉上半空，離地幾層樓高，身上沒有安全裝備下在空中動彈不得，幸好最後成功落地。網民看得膽戰心驚，認為放太大的風箏很危險，幸好綫沒有斷，「非常好的詮釋了什麼叫命懸一線」，還大讚風箏綫質量好，「這風箏線品質真他X好」。



河北男放巨型風箏，結果被扯上半空。（微博影片截圖）

內地網絡瘋傳影片，3月26日河北有男子放巨型風箏，但風箏升空時形成強大扯力，他被扯到半空，離地足足幾層樓高。片段看到男子在空中雙手舉高無法動彈，至風箏再次下降時，他不停踢腳想降落地面。最後他安全着陸，雙腳一踩，屁股落地。

內媒報道，男子放的風箏有11米長，身上沒有任何安全裝備，幸好安全無事。影片引起熱議，網民笑問這是放風箏還是「放自己」，認為不宜放過大的風箏，「非常好的詮釋了什麼叫命懸一線」、「高手在人間，失手在陰間」、「遲早會下來的，不知道怎麼下來而已」。

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有網民又指事主安全落地要符合多個條件，「這時候證明鍛煉的重要性，握力不行，臂力不行，體重不行都得吃席（死了）」、「這風箏線品質真他X好」。

內媒指，風箏綫材質多為凱夫拉綫和特多倫綫，可承受達100公斤拉力，但風箏綫「扯拫」時鋒利程度像鋸子，容易誤傷他人。內地消防曾進行測試，發現市售風箏綫可以切開蘿蔔、蘋果、雞胸、香蕉、青瓜，甚至大塊五花肉都被割開。單是去年已發生數次放風箏意外，今年3月，河北亦有男子放風箏時被拖着跑，最後扯到雙腳離地。

（綜合）