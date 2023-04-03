人狗重逢！18歲浪浪甩牙滿身蚤　獸醫揭是失蹤老狗　結局暖哭全場

人狗重逢，這是牠最好的結局！美國南卡羅來納州有民眾發現1隻年紀老邁的浪浪，帶到到動物收容所後，發現狗狗已經18歲，而且牙齒腐爛、全身長滿跳蚤，健康狀況出現很多問題，正當獸醫為牠剃毛治療時，掃描下驚覺牠是失蹤狗，當根據資致電主人時，對方顯得難以置信，原來狗狗已失蹤3年，最終熱心義工即開車6小時送狗狗回家，重逢一刻現場所有人都當場灑淚。事件令網民淚崩，驚訝狗狗的年齡已是狗界「人瑞」，慶幸他能及時回家度過餘生，「而不是死在街頭，是非常幸福的結局」。



熱心市民在街頭發現老邁的浪浪，趕緊將牠送到收容所。（Dorchester Paws影片截圖）

美媒報道，南卡羅來納州薩默維爾（Summerville）有熱心市民發現18歲浪浪B先生（Mr.B）在街上遊蕩，隨即將他送到動物收容所「Dorchester Paws」。B先生的身體狀況很差，出現一大堆問題，包括毛髮嚴重蓬鬆、營養不良、指甲過長、牙齒腐爛、全身長滿跳蚤等等。

老狗有健康問題需馬上治療，獸醫即為牠剃毛進行護理，惟醫護掃描其身體時，驚訝這隻全身髒兮兮的狗身上有晶片，原來是一頭失蹤狗，且已走失3年之久，女主人住在佐治亞州。

+ 3

職員立即致電B先生的女主人，她表現得難以置信，收容所義工其後開車6小時將Mr.B送回家。久違3年的重逢，在場人士忍不住落淚，原來Mr.B多年前也是由收容所領養，當年他走失時，一家人想盡辦法都無法尋回。收容上傳人狗重逢影片，狗狗原本躲在籠內，主人抱牠出來一刻當場痛哭，用臉貼近狗狗臉頰，場面感人，這次終於可在家人陪同下安享晚年。

收容所又呼籲寵物主人別心存倖幸，應為寵物植入晶片。寵物走失時，應到就近的寵物醫院查詢，可能有市民會將走失寵物送去，若診所掃描到晶片就能確認身份。晶片是最有效尋回走寵物的方式，寵物走失後，主人可能要花上幾小時甚至幾年的時間尋找。

+ 1

事件暖透網民心，認為Mr.B算狗界「人瑞」，已經時日無多，希望牠在家人陪伴下走完最後一段路，「小狗能和愛牠的家人共度餘生，而不是死在街頭，是個非常幸福的結局」。不少人都向將狗狗送去收容所的熱心市民道謝。

（綜合）