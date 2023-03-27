地板黏3條「超級巨糞」！以為狗狗闖禍　主人近看驚揭爆笑真相

天啊！到底主人以後要怎樣面對這食物呀？較早前台灣就有毛孩主人發文指他某天回家後，發現地上有3條粗大的巨物，加上愛犬正在旁邊玩耍，還以為是牠調皮隨地便溺的證據，不料仔細一看卻發現原來是這種食物，當下覺得好氣又好笑，因而分享到網上。帖文惹來網民留言，紛紛笑言驟眼看的確是誤會了，「一開始看到也以為是拉超大的屎」。



毛孩主人某天回家後，發現地上有3條粗大的巨物，還以為是愛犬隨地便溺，不料仔細一看卻發現原來是這種食物，讓他覺得好氣又好笑。（FB圖片）

台灣桃園有飼主在「柴犬大學下課10分鐘」群組發文，分享家中有隻調皮的柴犬「總柴」，並寫道「柴犬真的很喜歡咬東西，我放在地上的地瓜，變成他的玩具！回到家還以爲是拉屎！請大家叫我『巨屎強森！』」。

他表示有天回家後發現，地板上有3條又粗又圓的東西，本以為是「總柴」的大便，詎料走近一看才發現原來是「地瓜（番薯）」，因而揭發牠將食物當玩具的「惡行」，還要咬到滿地都是碎泥，待他回去才裝作無辜，不禁讓人好氣又好笑。

從圖片可見，客廳藍色地墊上放着3大個番薯，還有些細碎的泥土；廚房地墊的2個番薯也被咬到脫皮，而「總柴」像是知道被主人發現「惡行」，露出無辜表情，還掛著天真笑容，貌似對「新玩具」很滿意。飼主表示，「總柴」平日調皮愛玩，回家當下發現客廳和廚房都有番薯蹤影，覺得好氣又好笑，所以拍下牠搗蛋證據。

帖文一出，不只總柴的主人誤會牠闖禍，大多網民都傻傻分不清，「沒看文字猛一看，以為在咬自己的大便」、「沒仔細看我想說這個大便很厲害很粗」；其他毛爸毛媽也分享毛孩的搗蛋事，「我的滑鼠放桌上，才離開一下，就被我們家的宅妹咬到都不能用了」、「我家的柴也是，根本不聽管教，逆女一名」。

亦有人笑言幸好是未煮熟的番薯「還好是生的地瓜，熟的地瓜更像」、「等牠吃完就真的變便便了」、「這個腸道有點異常健康」、「太好玩的玩具啦！甜甜的真美味」。