禁室培慾│14歲女遭拐賣被性侵誕2孩　10年後逃脫竟反與加害者結婚

世界各地不時發生拐帶女童禁室培慾案件，但就算有機會重獲自由，人生可能已扭曲至被迫與狼共存。內地雲南1名女子自爆被拐賣淪為泄慾工具悲慘經歷，她於年僅14歲的時候，因想分擔家中經濟壓力而跟隨同鄉出城打工，豈料被對方以3萬人民幣（約3.5萬港元）賣給其他男子，在囚禁下慘受性侵懷孕，先後誕下2名子女，即使10年後最終成功逃脫，但為了解決子女上學問題，她被迫聯絡性侵犯辦理結婚證。事件至今已經過20年，她在一番思量後，今年被決定向外求助，不但透過網絡公開自己經歷，而且報警嘗試為自己討回公道，事件惹來網民高度關注，當地警方正在調查案件。



女事主取得滄源縣警方的立案告知書，確認為她被拐賣的案件符合法定條件，已經立案偵查。（紅星新聞圖片）

被拐賣後已成2童之母的巧雲（化名）是雲南滄源人，事發2003年，她14歲的時候決定輟學到縣城打工，母親不時會到當地探望她，由於家中兄弟姐妹較多，巧雲想為父母分擔經濟壓力，於是打算去外地工作。雖然家人不同意，但1名楊姓男同鄉向巧雲和另1名女子表示可以帶她們外出打工，最後巧雲決定離開滄源到外地謀生，由於當時沒有手機，所以沒有和父母好好道別，詎料這個輕率決定就此改變一生。

一路上的開支起初都是楊男承擔，但隨後楊男開始向巧雲和同行女同鄉索取相關「費用」，但因2女都無錢，楊男開始揚言要將她們賣走，他們一行三人一直北上，最後楊男竟在陝西開始賣走她們，但第1次不成功，直至2004年大約11月，楊男以大約3萬人民幣（3.5萬港元）將巧雲賣給寧夏固原市1個縣城的一對兄妹，巧雲肉隨砧板上只能被對方帶走，汽車在顛簸的路途上行駛很久，最後到達買方家中。

買家當中的哥哥當時29歲，巧雲先和「買家妹妹」同住，兄妹亦盡量照顧其起居飲食，沒有強迫她從事勞動工作，也沒有過多地限制自由，但巧雲始終太掛念父母和故鄉，所以決定逃跑，豈料和「買家兄長」狹路相逢而失敗收場。該對兄妹自此對巧雲嚴加看管，「他們看我（巧雲）看得很緊，白天院門都是鎖着的，如果他們要出去，家裡房間的門也是鎖着的」。

女事主遭拐賣後淪為禁臠，被性侵後先後誕下2名子女。（Getty Images）

住了近1年後，「買家哥哥」趁妹妹不在家，強迫和巧雲發生關係，其後她誕下女兒，才獲准向家人寄信，隨後更接到母親來電，「我們（巧雲和母親）兩個都很平靜，但我的心裏真的很痛。當時覺得自己可能再也逃不出這個境地了」，生活瑣事和無時都被監管，讓巧雲透不過氣來，甚至曾經意圖輕生，但最終為女兒而強忍下去。巧雲後來又生了1名兒子，而行動亦漸漸獲得鬆綁，「在大女年紀稍大時，我（巧雲）基本上可以出門了，但那時候也麻木了，有時候看着自己的2個孩子，心情會稍微好一點」。但女兒到4歲時開始明白事理，曾經詢問巧雲是否被拐來，讓她非常傷心，「孩子什麼都是知道的」。

去到2013年，巧雲趁「買家哥哥」外出打工，攜同2名子女逃回雲南滄源故鄉，但子女上學需要戶口，自己曾經問過其他人，以為必須要有結婚證才能為子女補辦戶口時，當時不知道尚有其他落戶途徑，所以就聯絡「買家哥哥」返回寧夏辦理結婚證，隨後對方曾經和她短暫回到滄源生活一段時間，以上學為理由將大女帶回寧夏，2015年再把兒子帶走。

電影《抖室》講述1名女子遭到陌生人囚禁性侵，2母子最終成功逃離，努力適應新生活，現實中發生類似橋段。（《抖室》電影海報）

2013年逃回到故鄉後，巧雲一直沒有報警，雖然想追究楊男的法律責任，但怕牽連到「買家哥哥」，繼而影響到子女，同時她也覺得「事情過去那麼久了，還領了結婚證，說出去也沒有人相信」，但2名子女被接走後，巧雲再也沒有和他們見過面，只能透過微信和子女聊天。

到了今年初，事件已相隔20年，巧雲徵求大女兒的意見後決定公開求助，今年2月聯絡義工訴說經歷，並透過網絡公開，同月巧雲取得滄源縣警方的立案告知書，確認為她被拐賣的案件符合法定條件，已經立案偵查。

去到上月，臨滄市滄源縣委政法委書記曾向傳媒表示，據其了解，巧雲外出打工失蹤後，其父母並無報警，原因在於帶她到外地打工的楊男是巧雲當時的男朋友，「男朋友把她賣了，（巧雲一方）一直都沒報過案，所以說現在案情還有點複雜，已經交由公安部門依法在重新梳理」。書記又說，楊男已承認自己拐賣婦女，目前公安機關正在處理。

（綜合）