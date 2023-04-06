震怒！印度人妻剛分娩6個月　遭暴躁丈夫亂棍打死　行兇原因曝光

印度近日發生了1宗令人髮指的謀殺案。1名年輕婦女因生育後貧血加劇、身體虛弱，需要長期臥床休息，故未能煮飯給丈夫吃，結果竟被盛怒丈夫亂棍打死。而兇案發生時，他們半歲大女兒就躺在女子腿上，委實令人心寒。



印度德里22歲女子普雷蒂被28歲丈夫古普塔毆打致死，而原因只是因為她未有準備好晚飯給丈夫放工後吃。（示意圖，非當事人/GettyImages）

根據印度媒體報道，事發於上周日（3月26日）晚上，印度德里市西北部（Delhi）外圍巴爾斯瓦代爾（Bhalswa Dairy）的穆坎德普爾社區（Mukandpur）中，28歲男子古普塔（Bajrangi Gupta）放工回到家中，發現22歲妻子普雷蒂（Preeti）沒有為他準備好食物，於是用木棍將她毆打致死。

古普塔和普雷蒂於3年前結婚，婚後古普塔不時對普雷蒂拳腳相向。普雷蒂身體瘦弱，患有貧血、營養不良，體重只有40至45公斤，半年前生下女兒後身體轉差，貧血加劇，需要長時間臥床休息，不能經常煮飯。古普塔曾多次指責她「懶惰」、「無意做家務」，並毆打她。普雷蒂曾在被打後向母親訴苦，不過事態沒有改善。

警方已將案件定為謀殺案，並根據線報逮捕古普塔。（示意圖/GettyImages）

案發當日，古普塔回到家中發現普雷蒂沒有煮飯，瞬間被「激怒」，於是將「教訓」升級，用木棍不斷攻擊普雷蒂。當時，他們6個月大女兒就躺在普雷蒂腿上，普雷蒂因無法自救，被打至休克昏迷。她的家人將她送往布拉里政府醫院（Burari），普雷蒂延至周一（3月27日）傷重不治身亡。醫院隨即通報警方。

警方於上周三（3月29日）公布案情，「她受了嚴重內傷，貧血加上大出血，最終死亡」，又指屍檢證實普雷蒂是被毆打致死。警方已立案為謀殺案，並根據線報逮捕古普塔。

（綜合）