元朗貓店長新居開張　男童企圖擲石被批無家教：好彩阿媽捉得切！

小朋友與動物接觸本是好事，但家長必須從旁教導及看管。元朗一間寵物店早前為「腦細」貓店長「雲吞」添置了新居，並命名為「喵當勞」，引來不少街坊參觀，不過「新居入伙」不久便幾乎發生意外。1名男童與家長當日行經店外，男童看到「雲吞」時表現興奮，不斷興奮發問及觀看，可是他準備離開之際，在路中看到一塊成人手掌般大小的石頭，竟拾起並企圖擲向「雲吞」，幸好被同行家長及時阻止。

事後寵物店特意發文講述事件，指一直以來也沒有限制街坊與貓咪互動，但提醒家長必須好好管教子女，「唔好對住貓貓大聲尖叫或者丟石頭引起貓貓注意」。



被戲稱為「腦細」的「雲吞」是元朗1間寵物店的貓店長，一直深受街坊愛護。（fb「好街坊寵物」圖片）

被戲稱為「腦細」的「雲吞」是元朗1間寵物店貓店長，一直深受街坊愛護。上周六（1日）寵物店於facebook專頁上載3張相片，稱已為「雲吞」添置了快餐店造型新居，並命名為「喵當勞」，笑言「喺正門只可以睇到腦細嘅尾巴，但後面有廣闊嘅空間，更由腦細本人擔任課金大使」。

沒料到新居入伙不久便幾乎發生意外。寵物店下午再發文，稱當日3時許，1名男童企圖以地上的石頭擲向「雲吞」，幸及時被同行家長制止。閉路電視片段顯示，事發時「雲吞」於店外的新居「喵當勞」休息，1名男童拖着女性家長經過，看到「雲吞」大感興奮，即甩開家長的手走近觀看，並好奇地不斷發問。

寵物店發文指，1名男童看到「雲吞」時表現興奮，準備離開之際，在路中看到一塊成人手掌般大小的石頭，竟拾起並企圖擲向「雲吞」，幸好被同行家長及時阻止。（fb「好街坊寵物」影片截圖）

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當時有街坊亦在「雲吞」旁邊，大讚牠「好得意」，而家長見男童表現興奮，亦一直在旁提醒「唔好咁大聲呀」、「會嚇親佢㗎」。男童本來隨家長步伐依依不捨離開，不過臨走之際在路中心看到1塊石頭後，竟轉身企圖向「雲吞」方向擲去，未知是否想引起貓咪注意。家長見狀即時驚呼「唉呀！No！」，幸能及時阻止男童擲石。

事後寵物店公開事發片段，形容事件可怕，「我原本以為係細路仔同媽媽嘈交丟石，睇到片見到佢對着腦細方向！真係好可怕」，提醒家長要好好管教子女，教導他們與動物相處的正確方法，「想提醒下各位家長，看管及教育好你地嘅小朋友，唔好對住貓貓大聲尖叫或者丟石頭引起貓貓注意」。店方又上傳疑為涉事石頭相片，可見石塊有成人手掌般大，若貓咪被擲中後果不堪設想，「好在阿媽阻止及時，如果咁大嚿打到腦細都唔知會點」。

店方指，一直沒有限制街坊「雲吞」互動，只因想提供機會讓愛護動物的人有機會接觸，提醒家長要好好看管同行小童。（fb「好街坊寵物」圖片）

店方又指，一直沒有限制街坊「雲吞」互動，只因想讓愛護動物的人有機會接觸，「我哋冇限制大家同腦細互動，係知有好多屋企有原因養唔到小動物、又好鍾意小動物嘅朋友，可以多個接觸小動物嘅機會」，但強調「拖實同教育好重要，希望阿媽會好好教返小朋友」、「若小朋友有暴力傾向嘅話請及早就醫，以免傷及無辜」。

影片引來網民關注，不少人也驚訝男童竟突然向貓店長擲石，「唔管教嘅細路唔應該帶出街」、「咁細個個心地已經咁差，好彩個阿媽捉得切」、「家教好重要呢」、「如果咁細個都已經識拎嘢掟，好難唔令我聯想到佢喺邊到學返嚟」、「好彩老細無事，否則都唔知怪罪邊個」。