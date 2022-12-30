小紅書女外遊1個月　出租日出康城450呎16K　要租客幫手照顧4隻貓

貓咪體驗staycation（宅度假）？近日一篇放租帖文引起網上熱議，有小紅書網民表示下年3月會去旅行1個月，嘗試在此期間放租位於日出康城逾450呎的單位，租金為16,000元，希望尋到愛貓人士短租，幫忙照顧家中4隻貓貓。其他網民都恥笑樓主臉皮厚，「幫手照顧貓仲要俾巿價租？」、「出租屋定出租貓」。



有小紅書網民表示下年3月會去旅行一個月，嘗試在此期間放租位於日出康城逾450呎的單位，租金為16,000元，希望尋到愛貓人士短租，幫忙照顧家中4隻貓貓。（資料圖片）

小紅書網民「西卡」昨日（29日）發帖，指下年3月底將會外遊一個月，因而嘗試將一個日出康城逾450呎的單位放短租，單位兩房一廳，開放式廚房及有露台，並標明客廳的梳化可拉開做床。

單位放租16,000元一個月，價錢可議，但希望租客是愛貓人士，可幫忙照顧4隻貓貓，「貓貓很乖不抓人，剛開始會怕陌生人會躲起來，熟悉了就好」。

帖文引起網上熱議，並轉發至facebook，網民都批評樓主無恥庹縮，「$萬6租康城都唔平，而且仲要幫你照顧咁多隻貓做苦力」、「睇錯以為佢俾萬六蚊幫佢照顧四隻貓」、「姐妹你這個post被炒起了」、「打埋梳化可以變床，係咪姐係叫人畀錢瞓梳化？」、「黐線，請奶媽打住家工湊貓冇糧出，仲要嘔凸$16000」。

受到網民猛烈抨擊後，樓主留言補充稱，「大家不要誤會了，我只是說我現在的租金是16k，對方想開多少，開$0都可以，只要照顧貓」，又強調本來請人上門照顧貓咪都不包住宿，但仍有人不接受樓主的解釋，認為還是直接聘請貓咪保母較好，「就算有人租，佢唔怕啲人唔小心或有心唔見咗啲貓咩？」。