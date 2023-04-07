男子拾嫖娼卡片被騙74萬　前妻1原因竟願幫手還　網民嘆：聖人？

世上竟有這種好人？內地1名失婚男子早前偶然拾到1張嫖娼廣告卡片，一心想「單純嫖一下」，卻墮進桃色騙局，慘失65萬元人民幣（下同，約74.2萬港元）。男子無力償還，只好硬着頭皮向前妻求助，沒想到前妻毫不猶豫答應與他一同還錢，「神展開」的結局令人嘩然。前妻後來表示，義無反顧答應分擔債務全因不願女兒失去爸爸，消息一出網民紛紛留言，驚嘆「這絕對是聖人」。



江西1名已離婚的劉姓男子日前偶然拾到1張印有嫖娼廣告資料的卡片，遂抱着「單純地想嫖一下」的心態致電卡上電話查詢，可是卻因而墮進騙局。（微博圖片）

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內地傳媒報道，江西1名已離婚的劉姓男子日前偶然拾到1張印有嫖娼廣告資料的卡片，遂抱着「單純地想嫖一下」的心態致電卡上電話查詢，可是卻因而墮進騙局。劉男在騙徒的引導下，註冊成提供情色服務的平台會員，被要求先儲值及玩遊戲才能享用服務，「他說這個是全國的同城優化平台，註冊會員會更優惠更便宜」。

劉男先後4次增值，共轉帳65萬元，又在騙徒的裏應外合下，於平台上玩遊戲嬴到許多聲稱「可兌換成現金」的積分。為了兌現積分及取回金錢，他更不惜向銀行及前妻借錢以完成手續，直至突然被騙徒封鎖才得知被騙，只好報警求助。

本身任職汽車技工的劉男薪金不高，雖然已向警方報案，但仍要向銀行繳還貸款，走投無路的他只好硬着頭皮將真相告知前妻，並向她求助。本以為前妻得知被騙經過，會立即拒絕協助還錢的要求，沒想到對方竟一口答應，「神展開」的結局令網民嘖嘖稱奇。

劉男的前妻受訪時表示，即使她現時無業，收入捉襟見肘，惟想到仍在就讀幼稚園的女兒，還是決定幫忙，皆因她認為年幼的女兒還是需要爸爸陪在身邊。（微博圖片）

劉男的前妻受訪時表示，即使她現時無業，收入捉襟見肘，惟想到仍在就讀幼稚園的女兒，還是決定幫忙，皆因她認為年幼的女兒還是需要爸爸陪在身邊，不希望劉男因錢銀問題而被迫遠離女兒，「雖然他是我前夫，聽到這事情，我還是義無反顧回來跟他一起還債」。

報道一出，不少網民也表示極度震驚，紛紛感嘆「這絕對是聖人」、「這女的是活佛轉世嗎？」、「前妻真偉大，我不行，境界不夠」、「上輩子是扶了多少個老奶奶才有這樣的福分有這樣的前妻」。不過也有人認為劉男根本不值得前妻如此「瞓身」幫忙，「女人太傻，這個男人不值得」、「他都想去嫖了，你還要幫他？」、「一時間不知道該從哪裡開始吐槽」。