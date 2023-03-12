4年女友第1次冇化妝　男網友嫌醜即飛　怒斥詐騙索7位數賠償惹議

「她浪費我4年時間，根本比詐騙集團還可惡！」一名男網友在臉書社團抱怨，自己和女友交往4年，但這段期間內他從未看過女方的素顏。



直到近期他終於看到女友素顏模樣，卻發覺女友化妝前後差異太大，根本不是同一個人。

為此男網友決定要跟女友分手，更怒批對方浪費他4年時間，希望女方能夠賠償時間損失400萬（台幣，下同）。

浪費4年時間 怒斥比詐騙集團更可惡 點圖看看原文全文及網民意見：

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一名男網友在臉書社團「匿名公社」發文，指控女友「騙了他4年」！原PO稱，自己與女友交往4年來，從來沒看過對方素顏的模樣，因此也一直沒有想跟女方步入婚姻，「從一開始交往，女友就知道我是一個外貌協會的人，所以她跟我在一起的期間，從來不素顏，她說怕嚇到我，但女友也沒濃妝豔抹的，所以我從來沒把她說的當一回事」。

原PO接著表示，女友會比他晚睡、比他早起，就是不給他看素顏的樣子，但最近家長逼婚，原PO因此假裝熟睡，騙過女友卸妝後，終於看到對方素顏，但卸妝前後差異實在太大，讓他直呼太誇張、根本不是同一人，因此詢問網友：「現在我到底要怎麼跟女友提分手？然後讓女友能給我道歉，外加讓女友補償我時間損失400萬，畢竟她浪費我4年的時間，一直欺騙我，根本比詐騙集團還可惡。」

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貼文曝光後隨即引發網友熱議，網友紛紛留言砲轟「先上圖吧！能說別人長怎樣，要不要先把自己的樣子PO出來」、「400萬？作夢嗎？」、「你很帥嗎？很有錢嗎？」、「無聊，要分手還找理由，直接說不就好」、「不要再幻想了好嗎」。

不過由於文章情節太過誇張，也有不少網友吐槽「又是出來寫作文的」、「這個故事太牽強，想學流水席公主的套路博點擊」、「匿名公社變成創作文大賽了嗎，創作文一堆人還認真看認真回」、「這是在編劇情嗎？還是寫作文？那你長得多好看」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比詐騙集團可惡！女友素顏前後差太多…他怒轟被浪費4年 求償「時間損失400萬」】