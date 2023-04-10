渣男出軌拋妻棄子　以家用威脅迫離婚　人妻：佢話唔要兩個小朋友

出軌後還理直氣壯地拋妻棄子，世上竟有如此渣男！最近有人妻在討論區發文訴苦，稱丈夫出軌後為了逼她同意離婚，竟以支付家用作威脅，稱假如她不同意離婚，他仍會單方面申請，而且分居2年間「唔會再畀一毫子小朋友生活」，更直言無意照顧小朋友，不會爭取探視權，「佢話佢無責任同義務養小朋友」。樓主不願妥協，但對自己與2個小孩的未來感到徬徨，故希望請教其他網民的意見。



人妻表示丈夫在出軌後竟以支付家用作為威脅，要她同意簽署離婚協議，否則在分居的2年間不付家用，亦表明不要2名孩子。（《 母子逆緣》劇照）

該名人妻在香港討論區以「男人出軌後逼離婚，拋妻棄子」為題發文，指丈夫出軌後提出離婚，樓主雖不同意，但男方非常堅決，更表明將會分居，在2年便能單方面申請離婚。不過，樓主稱丈夫為了逼使她簽署離婚協議，竟以生活費作要脅，「用經濟封鎖作為逼我離婚嘅籌碼，只要我妥協，佢喺離婚前就會畀家用」，否則他在分居的2年間都不會付家用，「唔會再畀一毫子小朋友生活，要我自己諗辦法，佢話佢無責任同義務養小朋友」。

男方直言將來離婚後，「兩個小朋友佢都話唔要了」，所以也會放棄孩子的探視權，而他目前已搬離家中。面對男方連番威脅和絕情的言論，樓主頓時大感徬徨，她既不想在對方的威脅下妥協，但也不知如何是好，「但我又唔知未來呢兩年該何去何從……遇上這種冷血無情無意義自私嘅渣男，可以點？」。

人妻大感徬徨，她既不想在對方的威脅下妥協，但也不知如何是好。（《 母子逆緣》劇照）

不少網民在留言區建議樓主尋求法律諮詢，並指出她能否獲贍養費乃由法官判決，而非男方自己決定，稱「贍養費是由法官判的，如果對方不依期支付，會有法律後果」、「盡快離婚，乜嘢都要計到足，因為法律上佢有責任畀未成年子女嘅膽養費，至於畀幾多，家事法庭會話事，之後佢唔畀可以告佢」、「離婚後，佢一定有責任養小朋友」。

有網民則狠批男方太絕情，「真係咁無情！自己孩子都不要？」、「對妻子無情，對孩子無義，此人留可用？」，部分人則建議樓主將事件鬧大，並告訴男方父母，「可以同老爺奶奶講，可以上佢公司吵！」、「將事情鬧大，會容易處理會，目前最重要生活，孩子還細， 攞綜援係唯一辦法，試吓搵東張幫手，希望佢能協助申請」。