查手機驚揭好丈夫出軌女同事　人妻崩潰拒離婚　攤牌結局超展開

當發現丈夫出軌，有人選擇「放生」，也有人選擇「放過」。近日，有網民在討論區發文指發現丈夫出軌女同事，頓悉枕邊人不再是「好老公、好爸爸」，樓主不知如何是好，故發帖求助。不少熱心網民踴躍留言提出各種建議，但有人就發現樓主的帖文與2年前另一討論區的帖文「完全一致」，質疑樓主抄帖，又對集體炒車的網民表示，「Factcheck是個好東西」、「上連登最緊要係起底，樓主佬嚟」。



有網民在連登討論區發帖求助，指丈夫出軌女同事，不過就被其他網民翻出疑似「抄舊帖」。（連登討論區截圖）

該名網民在連登討論區以「發現老公出軌」為題發帖，表示幾日前發現「平時係好老公、好爸爸」的丈夫竟然與女同事有染，剛察覺時的確想離婚，但實在不想將老公「讓畀人」；又稱知道他們2人熱戀中，「我知佢一定唔會放手」，故發文向網民尋求意見，「我應該等佢哋遲啲感情有變定係應該及早暗示？」。

帖文引起大批網民關注，有人義憤填膺地批評樓主丈夫，也有人建議樓主離婚，「諗下離婚細路跟邊個、啲錢點處理好過啦」、「唔分就只會繼續三人行」。但亦有人機警地從樓主的行文用字間發現端倪，質疑他「抄帖」，而樓主亦將相關言論置頂，似是默認「翻炒舊帖」，不過他並沒有解釋原因。對於大批網民「集體炒車」，有人就留言表示「請善用起底功能，上一頁」、「各位ching麻煩起咗底先諗諗覆唔覆」。

有網民發現近日在連登討論區成為熱話的帖文，與2021年3月由某人妻於「親子王國」發布的帖文完全一樣。（親子王國截圖）

雖然不知為何帖文又被「翻炒」，但不少人都相當關心原帖的人妻如何抉擇。翻查資料，原帖其實於2021年3月於「親子王國」發布，該人妻當時發現丈夫似是有事隱瞞，故偷偷查看他的手機，結果發現了丈夫與女同事發展婚外情約2、3個月，除了有「肉麻對話」外，「仲有佢哋去過book房，連我個小朋友食乜嘢都講」，而平日丈夫回家後雖然和自己也「有傾有講」，但主要是討論孩子的事情。至於性生活就似乎不甚理想，人妻表示「早泄夫算不算是交功課」，又懷疑可能自己在生育後「身材走樣」，但強調「都唔係外遇理由」。

人妻又表示丈夫平時會跟她討論孩子的未來，「所以我就一廂情願諗佢係唔想同我離婚」，加上身為全職媽媽，完全沒有經濟能力，「出去冇地方住，仲要帶住個小朋友」，因此正考慮「如果佢肯回頭就原諒佢」。而人妻最終亦向丈夫攤牌，丈夫承諾會轉工，而人妻就指如再發生便不會再心軟，「男人有景轟女人一定會察覺到，我哋感情唔知可唔可以好似以前咁，但係我知呢條刺會成世都喺到」。