人夫新婚夜跟親友歡聚！妻同意後狂傳訊息怒罵　夫不解：錯在哪？

春宵一刻竟然不及跟親友聚會重要？台灣有人夫日前發文，稱與妻子婚後2年補辦婚禮，當晚因見到很多許久未見的好友，打算待婚禮完結後去卡拉OK唱歌，事前已先回家打點好孩子以及妻子所需，並獲對方同意才出門。詎料人夫去聚會後接到妻子連環訊息轟炸，狠斥「不是男人沒責任」、「是不合格的老公和爸爸」，人夫只好匆匆趕回家，事後還不斷被妻子拿此事出來指責，因而不解地問「我不懂我哪裏錯了」。帖文惹來網民討論，有人認為就算是補辦，但新婚之夜不陪老婆而外出聚會，怎麼也說不過去；亦有人表示不能接受樓主妻子口是心非的行徑，並斥「沒有人是誰肚子裏的蛔蟲」。



人夫在補辦婚禮當晚去跟朋友聚會，雖然事前獲妻子同意才出門，但出門後被狂傳訊息責罵，因而不解苦問「我哪裏錯？」。（《START-UP》劇照）

該人夫在Dcard討論區以「我這樣真的很自私嗎？我真錯了嗎？」為題發帖，指他和妻子是先登記，2年後才補辦婚禮。婚禮當晚，分散各地的好友因為許久未聚，想趁大家都在的難得時刻，便決議去續攤（下場）繼續唱歌。不過他當晚有先回家哄小孩睡覺，並清洗好小孩用品以及備妥翌日要送去褓母家的物品，之後才和妻子報備時間、地點、人數等，亦有詢問對方參加與否，但妻子稱又累又餓只想睡覺，隨後更為她準備伙食再出門。

正以為一切安排妥當之時，到達聚會場地竟接獲妻子連環的訊息轟炸，直罵他「不是男人沒責任」、「是不合格的老公和爸爸」，樓主被狂罵後表示「我人都傻了」。不解明明獲得對方同意才出門，而好友們她都認識，為什麼會突然大動肝火，不過最後為了避免「戰火」蔓延，只好和朋友寒暄一下便趕回家。

樓主指，自婚後一直都有盡丈夫和父親的責任，所以才會許久未能與好友相聚，只是妻子現在還會不時對此事「翻舊帳」，故詢問對方到底自己錯什麼，卻只會被嗆「沒長腦」，因而感到傻眼。

網民對樓主新婚之夜外出聚會感到震驚，「可以提出這麽白目的要求真是不簡單」、「不陪老婆共度春宵？這是什麼操作？」。（《大叔的愛》劇照）

對於樓主新婚之夜居然會和朋友外出，不少網民感到震驚，認為妻子生氣也是情有可原，「你可以提出這麽白目的要求真是不簡單」、「如果我老公新婚之夜出門，我也一定會炸掉」、「不陪老婆共度春宵？這是什麼操作？」、「只能說你是已婚人士，做任何事情前都要想到家人，尤其老婆大人」、「婚宴當天竟然有比老婆更重要的人，跟那些人結婚就好」。

不過亦有人難以接受樓主妻子口裏不一的態度，覺得有想法就應該直說，「什麼事都不講清楚，造成溝通上的痛苦」、「不可以就麻煩說不可以…沒有人是誰肚子裏的蛔蟲」、「不願意又假答應，然後又不爽，到底？」、「滿大原因你老婆鬧彆扭」、「女人總是口是心非」。

（Dcard）