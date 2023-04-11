女友復活節外出扮「兔女郎」　港男指激似情趣內衣：咁着係正常？

試問各位女生，若要穿這套衣服外出，你能接受嗎？有港男發文指日前復活節和女友約會，到達後看見有路人拿着手機拍向某女生，行近驚覺是女友，她竟穿上「兔女郎」裝束應節，他覺得看上去極像情趣內衣，「當時天人交戰」不知應否與她相認，最後只好「命令」對方回家更衣，女友事後堅持她穿的不是情趣內衣，故詢問廣大網民「咁樣着出街係正常？」。有網民認為有這樣的女友頗為歡樂，「次次出街都可以期待下佢搞邊科」，而且也不像情趣內衣；亦有人認為是樓主過份管束，支持「身體自主」。



樓主在復活節和女友約會，對方竟穿上「兔女郎」裝束來應節，他貼出1張內地情趣服飾品牌的產品照作示意圖。（示意圖／Dcard圖片）

樓主在Dcard討論區以「復活節女朋友著情趣兔女郎裝出街」為題發帖，指女友不論任何節日，都會穿應節服裝，如聖誕節會打扮成聖誕女郎，萬聖節則會穿特別服飾，不過就苦言「但我無諗過佢復活節都會着！」。

他日前和女友約會，走到約定地點附近，看見有人拿手機拍攝某女生，初時未有為意，但行近驚覺是女友穿成兔女郎的裝束，像極了情趣內衣，難怪惹來他人目光，當下大嚇一跳，「當時天人交戰」，不知到底應否與她相認。

樓主只好生氣地命令對方回家更衣，慶幸她也沒有拒絕。（《堅離地愛堅離地》劇照）

樓主最後還是走近，生氣叫女友回家更衣，「好彩佢都聽我勸，有換返正常出街衫」。不過女友事後卻不開心了很久，爭論中堅持她穿的不是情趣內衣，故望他人來評理「咁樣着出街係正常？」，並貼出1張內地情趣服飾品牌的產品照作示意圖，指女友穿了類似款式。

女友喜愛穿應節服飾令網民爆笑，還貼出佛祖照片，「BB啊～嚟緊5月26號係佛誕，我想睇你扮依個啊」、「次次出街都可以期待下佢又搞邊科」、「樓主你着復活蛋配合下，然後等佢明白點解唔鍾意着到咁」、「唔鍾意嘅話，下年叫佢扮耶穌囉」；亦有人好奇詢問「清明扮咗咩？」。

有網民笑言「BB啊～嚟緊5月26號係佛誕，我想睇你扮依個啊」。（Dcard圖片）

不過有留言認為每人都有穿着自由，有女網民表示類似服飾不像情趣內衣，「但好少人慶祝復活節咁解」、「身體自主，her body, her choice」、「其實同普通短裙仔無乜分別，只係多咗啲配飾」、「你咪當佢Cosplay囉，Cosplay都有人望㗎啦」。有網民指外國這樣穿出街並不稀奇，「如果係LKF（蘭桂坊）會合理好多」。

（Dcard）