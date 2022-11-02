少女裙下露出狐狸尾巴「竟是情趣用品」網民細思極恐：冇著底褲

逛大賣場是許多台灣民眾假日休閒的活動之一，有網友日前逛IKEA時發現一名年輕女子穿著格子短裙，但從裙子下方卻露出一條尾巴，他拍下照片PO網後引來鄉民們討論，有老司機一眼就知道是怎麼回事。



原PO在Facebook Group「爆廢公社公開版」貼出兩張照片，他日前逛IKEA時發現前方有一對年輕的情侶，當中的女孩子穿著白上衣搭配粉紅格子短裙，但怪的是從裙子下方竟然露出一小截「尾巴」，原PO看了笑說「快上廁所吧……便便快掉下來了」。

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照片引來1.3萬人點閱，許多人搞笑地說「說不定她是幻化的」、「尾巴跑出來了」、「傳說中的狐狸精嗎？」、「狐狸化身成為人類」、「道行還不太夠，尾巴不是該有九根嘛」、「小姐～妳的狐狸尾巴露出來囉」、「呃…這是啥東東？有照片沒看到實物沒真相」。

不過不少「老司機」一眼就認出這是情趣用品，「年輕人玩真大」、「年輕人懂玩」、「玩具露餡了」、「這件事告訴我們，應該沒穿內褲」、「塞一個情趣走來走去的」、「我合理懷疑是肛塞的那種尾巴」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】