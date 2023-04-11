本港湧現疑似借錢黨　兩女推BB車問單身男借錢食飯　網民籲勿縱容

疑似騙徒出沒注意！近日香港多區湧現疑似「借錢黨」，多名市民稱於大窩口、葵芳及西灣河等地點，目擊以兩女子及嬰兒車為一組的組合，專向單身男子「借錢食飯」，有途人出於同情下奉上了金錢。



近日香港多區湧現疑似「借錢黨」，多名市民於大窩口、葵芳及西灣河等地點目擊兩女子推着嬰兒車，專向單身男子「埋手」，用普通話「借錢食飯」。（fb群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

有港女於3月28日在fb群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文，貼出在葵芳葵涌廣場外拍攝的照片，圈着兩推着嬰兒車的女子，指是「借錢黨」，「今次又出新招推埋BB車，唔知裏面真定假嘅BB」。她憶述，當時在兩女子身邊經過，「咁啱聽到用普通話借錢食飯，而且回頭望佢哋係專揀一啲單身男士來問」，故肯定兩女子是騙子。她無奈道，「但係唔知點解香港人咁鍾意俾人呃，阿叔阿伯都算，後生仔真係畀錢佢哋，發生咩事？」。

到4月初，有網民在大窩口大廈街發現有兩女子以同樣手法向途人「借錢食飯」，樓主怒斥「真係教壞細路，上次已經出現過」，直言「呢啲人冇尊嚴㗎，如果有道德尊嚴就唔會通街借錢呃人」。

另有網民於fb群組「筲箕灣西灣河關注組」發文表示，在西灣河同樣遇到以兩女子加推着嬰兒車為一組合的「借錢黨」，形容「一個推住個bb車，入面有個身形高大嘅小朋友打側瞓，另一個問街坊借錢，一拎手機出嚟即刻望過嚟」。他目擊兩女子向數名單身男子借錢，有男街坊好心給了50元。

事件引起網民熱議，有人直言「騙徒手法層出不窮」、「拖家帶口嚟呃錢」、「可能個BB都係戲子」、「睇到咁多相同案例，似是集團式詐騙，大家要告知親友免受害！」。有網民慨嘆港人被利用同情心，「這是縱容出來的行業！」、「水魚太多！」、「至乞人憎的係嗰啲懶有同情心嘅人畀錢佢」。

不少人網民指出，這種模式的「借錢黨」已是長期慣犯，「三四年前已經見過佢」、「佢哋知黃咗應該會轉地方」、「又係呢兩個，之前喺旺角深水埗」、「悦來樓下都有」、「我今日喺眾安街都見到佢，佢走嚟問我，我叫佢躝開」、「喺觀塘見到又係兩個人同BB車」、「這兩個有時冇推車」。

有網民提出各類應付方法，除最正路的切勿理會和心軟外，有人建議，「俾我會帶佢去警局」、「叫佢賣咗個袋咪有錢囉」。