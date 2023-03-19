防騙錦囊！PayMe突收2萬元　對方稱入錯數促歸還　事主1招免受騙

騙徒手法層出不窮，作為精明的市民，也要隨時更新資料庫，以免墮入騙局。最近1名網民就分享其朋友的遭遇，指該名友人的集友銀行戶口，某天忽然收到以PayMe轉入的2萬元，對方隨後多次以短訊聯絡，希望該友人的兒子以銀行戶口歸還款項，幸好友人機警，立即通知銀行處理事件，並堅持必須透過雙方銀行溝通及完成放款手續，最後才相安無事。



最近有網民分享朋友的遭遇，指該名友人的集友銀行戶口，某天忽然收到以PayMe轉入的2萬元，對方隨後多次以短訊聯絡並稱入錯數，催促友人的兒子「還款」，但友人堅持讓雙方銀行處理事件，以免墮人騙局。示意圖，非當事人。（資料圖片）

有網民在facebook分享朋友的親身經歷，指其朋友日前收到集友銀行的通知，得知戶口突然收到1筆經PayMe轉入的2萬元款項，其後便收到短訊，對方稱自己入錯數，並叫事主的兒子以銀行戶口轉回該2萬元，兒子不知如何是好，但事主非常警惕，一直沒有理會對方，隨後通知銀行代為處理此事，「錢可以畀返佢，但要對方的銀行同集友銀行處理，處理完我哋才簽名放款」。

樓主續稱，其友人後來持續收到短訊追討款項，但他們只回覆說已交銀行處理，亦要求對方與其銀行聯絡，最終在3個星期後，雙方銀行完成相關退款手續，事件告一段落。樓主表示，朋友一家由始至終均採取「不理睬對方」的態度，並直接交銀行進行所有溝通，以免誤墮騙局。

樓主表示，面對來歷不明的存款，存款人有可能是財務公司，若當事人聽信騙徒謊言而「還款」，便會不幸受騙。示意圖，非當事人。（資料圖片 / GettyImage）

樓主表示，面對來歷不明的存款，放款人不一定是其後與自己聯絡的人，有可能是騙徒透過非法途徑取個人資料，以受騙人的名義向財務公司借錢，受騙人的戶口的確會收到款項，但其實只是1筆來自「財仔」的貸款，假如受騙人聽信了騙徒聲稱「不小心轉錯賬」的謊言，並將同等金額的款項匯給對方，不久便會收到貸款機構或財務公司的催款電話，「到那時，你才知道自己受騙！」。樓主最後亦提醒，這種新騙案不一定只限於PayMe平台，也會發生在港人常用的轉數快（FPS）。

帖文引來網民討論，不少人直呼「騙子無處不在、各位小心為上」，又紛紛轉發予親朋好友，希望所有人多加防範，「多謝你分享和提供解決方法，多數人都係就咁轉數返去就算」、「唔係貪心嘅，馬上報警，免人利用你戶口作非法行為，其他你就唔使擔心了」、「從來戶口有不明存款應交銀行處理，無謂被人屈」。