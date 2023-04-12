靚女交友App識人盼結婚　對象見真身感中伏　毒舌網民：根本詐騙

網上交友除了要小心個人資料，還要認清對方「真面目」！微博日前流傳圖片，顯示有居於南京的女子在交友程式表明希望認識對象，並於1年內結婚。相中的她眉清目秀，擺出不同表情，惟帖文附有女子與對象見面相睇的「本尊」相片，真身令人大跌眼鏡！不少人網民更毒舌批評，指女子修圖太過份，或是有意欺騙，又形容對象與女子見面的一刻猶如「翻車現場」。



1名居於南京的女子使用交友程式結識對象，聲稱自己32歲，明言「期望1年內結婚」，惟其「真身」曝光後，遭網民質疑「照騙」。（微博圖片）

微博早前瘋傳相片，令網民再次驚嘆修圖程式的「威力」。相關帖文指出，1名居於南京的女子使用交友程式結識對象，聲稱自己32歲，明言「期望1年內結婚」。女子的相冊中可見多張自拍照，大部分均為「大頭相」，可見她不時對着鏡頭擺出不同表情，有「心心」手勢的嘟嘴照，亦有冷艷的氣質自拍，而全部相片的樣貌也大致相近，未見明顯修圖痕迹。

女子的相冊中可見多張自拍照，大部分均為「大頭相」，可見她不時對着鏡頭擺出不同表情，未見明顯修圖痕迹。（微博圖片）

不過帖文的最後1張相片卻揭開殘酷真相，稱有對象與女子相談甚歡，於是提出「面對面」交流了解，並相約於一餐廳一同用餐。然而女子現身後，對象卻感中伏，認為女子真身與相片相差甚遠，約會猶如「翻車現場」。

相中可見，女子身穿白領碎花裙，將頭髮紮起並戴上頸鏈，似乎非常重視當日的約會。當她手持餐牌低頭查看時，卻不慎「漏出」雙下巴，加上燈光影響，顯得她面容蠟黃，與交友程式的自拍照有所出入。

女子真身照被質疑照騙，可見手持餐牌低頭查看時，卻不慎「漏出」雙下巴，加上燈光影響，顯得她面容蠟黃，與交友程式的自拍照有所出入。（微博圖片）

不少網民看過相片也笑言，女子真身與相片「差很大」，更毒舌批評她過份修圖，「根本是詐騙」、「這不是翻車，這是車毀人亡！」、「我看不只32歲，根本是52歲」。然而也有網民為女子平反，稱她只是比照片胖一些，五官方面沒有太大相差，又認為拍攝時角度及燈光也會影響效果，「沒太大分別，就是變胖一點點」、「不是她的錯，是修圖軟體太超過了」。