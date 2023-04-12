「人可以舔到手肘嗎」台女爆弟手機奇怪搜尋記錄　網民：也想知道

網絡發展迅速，動動手指就能輕鬆在網上找到答案。台灣有女生日前發文，表示借弟弟手機用時發現他一整排搜尋記錄，全是稀奇古怪的問題，包括「蚊子叮塗芥末」、「在賣場真的容易想大便嗎」等，令她哭笑不得。有網民看完帖文後笑稱「是不是男生都這樣」、「男生手機通病」，也有人表示「女生也這樣無聊好嗎」。

台灣有女生日前發文，表示發現弟弟都上網問些千奇百怪的問題。（FB圖片）

該名台灣女網民在facebook群組「●【爆怨公社】●」發文，表示因為健忘，日前出門忘了帶手機，就向同行的弟弟借手機上網查東西，結果一看到弟弟長串的搜尋記錄即時又驚訝又爆笑，不禁跟弟弟說「發現你手機都查怪怪的東西」，而弟弟則大方回應「可能我執着追查真相」。

不少網民都表示弟弟問題十分爆笑，同時勾起了他們的好奇心。（FB圖片）

她認為弟弟在網上搜尋的資料都「非常深奧」，於是在帖文公開截圖，只見弟弟搜尋內容包括「人可以舔到手肘嗎」、「吃泡菜一直放屁」、「長頸鹿會落枕嗎」、「蛇的蛋蛋是不是有四顆」、「蝌蚪正面照」、「有括約肌的鳥」。樓主打趣表示「人類的探索欲真的無止境，好多勇於追求真相的東西」。

帖文引來網民熱議，不少人都高呼爆笑，「弟弟的探知欲真的好深奧」、「好奇心這種現象…我也中招了」，也有人表示「害我好奇心發作」、「我老實說我也想知道」。

（●【爆怨公社】●）