鼻尖發灰被中醫診斷房事過多　母語重心長籲克制　女生崩潰說真相

這下誤會大了！內地有女子近日因月經紊亂，臉上長出月經誘發的暗瘡，故到中醫院求診。當時醫師見她鼻尖發灰，憑此斷定平日「房事過多」，導致腎氣弱影響臉色。女子事後崩潰直言，醫師所說的「發灰」其實是出門前精心畫了半小時「鼻影」，診斷書還被媽媽拿到手，特意交代「年輕人不可太過放縱，要學會克制」，讓她當場「社死」。



內地有女子近日因月經紊亂向中醫求診，當時醫師見她鼻尖發灰，就斷定平日「房事過多」。（「被牛撞了個滿懷」微博圖片）

微博博主「被牛撞了個滿懷」近日發文分享一則女子化妝後看中醫，結果被誤診的趣事。該女子於微信向朋友大呻，「我真的大喊救命」，她因臉上長出月經誘發的暗瘡，故在媽媽陪同下去看中醫，「老中醫對着我的臉端詳了很久，龍飛鳳舞地寫下幾行大字」，她勉強辨認出「鼻尖發灰」4個字，心想是否最近常熬夜導致。她甚為困惑，出房門照一照鏡子時恍然大悟，「醫生說的發灰是我早上精心畫了半小時的鼻影」。

女子續說，更「社死」的場面是，媽媽幫忙拿診斷書，上面竟印着「鼻尖發灰，腎氣弱，房事過多」，媽媽特意語重心長地提醒「年輕人不可太過放縱，要學會克制」，她解釋是化妝的鼻影導致醫師誤當成發灰，但媽媽仍以「一臉她是過來人的表情」看着她，她崩潰道「這下真的解釋不清楚了」。朋友嘲笑女子，「笑死，誰讓你看中醫還化妝」，女子回覆以為醫師只看眼睛和唇色，「誰能想到鼻子都會有影響啊」。

帖文惹來一眾網民爆笑，表示「這算不算誤診」、「這大夫只會看臉嗎？」、「望聞問切，敗在第一關了」、「房事過多妝」，也有人直言女子妝感過重，「這個鼻影化的，是不是有點誇張了」、「這鼻影畫的什麼鬼，自己技術有問題吧」、「古代女子：略施粉黛。現代女子：抹灰打漿」。

有網民分享類似經歷，「我前幾天看中醫，說我臉色蒼白，我說我塗的粉塗多了」、「醫生看我指甲，拿着我的手顛來倒去好半天，發出疑惑的聲音，我才反應過來跟他說這是透明美甲」。

有網民提醒，「看中醫時千萬不要化妝了」、「肯定要素顏見中醫啊，化什麼妝啊，誤導中醫」、「看中醫不僅僅要素顏，還不能噴香水哦，走的太急也要等呼吸平緩過來，才去找醫生把脈，這很重要」。

帖文甚至引來中醫科學院針灸醫院醫師李榮俊留言提醒，「除了不化妝，早上刷牙的時候也不要刷舌苔，舌苔是更重要的參考。不過如果診脈比較厲害的話，面部和舌象的假象應該都能辨別出來的」。