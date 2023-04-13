街市驚現奇怪胚胎！海洋專家指是鯊魚卵　屬香港物種　揭上岸原因

街市出現鯊魚蛋？有港男日前在街市發現奇怪胚胎狀海洋生物，上傳圖片問是什麼，只見該啡黑色、半隻手掌大的水袋內還有顆「蛋黃」，有網民笑稱是「皮蛋」、「異形幼體」，他其後上傳另一圖片，疑為該胚胎母親。研究海洋生態的應用格物研究社總監張瑪珊博士回應《香港01》表示，圖片是狗女鯊的蛋，又解釋鯊魚蛋出現在街市的原因，她提醒街市出現的鯊魚蛋市民帶回家也無法孵化，也不建議食用鯊魚，本地鯊魚的繁殖量很低。



網民在街市發現奇怪胚胎，像啡黑色水袋裝着蛋黃。（fb群組「今晚煮咩海鮮？」圖片）

樓主在facebook群組「今晚煮咩海鮮？」發文，展示1個奇怪的胚胎狀海洋生物，問「有冇海洋專家知道係乜嚟？」。照片所見，胚胎約半隻手掌大小，像一個啡黑色的水袋，裏面像有顆蛋黃。

網民看過照片，稱看起來像「皮蛋」、「臘皮蛋」、「異形幼體」，惟許多人指出這是「鯊魚蛋」，「鯊魚蛋，金魚街海魚舖有時有得賣」、「快啲交去海洋公園喇！咁仲可能救得番嘅！」。樓主其後上傳另一圖片，疑為該東西的「母親」。

樓主上傳另一照片，疑為胚胎的母親。（fb群組「今晚煮咩海鮮？」圖片）

研究海洋生態的應用格物研究社總監張瑪珊博士回應《香港01》指，圖中為狗女鯊（Chiloscyllium plagiosum，又稱狗鯊魚）的卵，而另一圖片正是狗女鯊，鯊魚有分卵生和胎生，鯊魚卵被稱作「卵鞘」，因為會黏在海洋石頭上，故在外國被稱作「美人魚錢包」（Mermaid's Purse）。現時是鯊魚的繁殖季節，近期在街市有機會見到，由於有市民會食用鯊魚，漁民捕捉到鯊魚時，卵鞘可能會黏在魚網被拖上岸，也可能是鯊魚剛好在魚缸內產卵。

張瑪珊博士指，狗女鯊在本港水域繁殖，本地鯊魚的繁殖量很低，如非必要不建議食用。（資料圖片）

她又指出，市民帶卵鞘回家也無法孵出鯊魚，因為一旦有空氣進入卵鞘時，牠已無法孵化，而且對水溫等多項環境因素有要求。卵鞘無毒，但鮮有人食用，聽過有人拿去煮蘿蔔。不過張博士提醒，狗女鯊在本港水域繁殖，本地鯊魚的繁殖量很低，味道又不好吃，如非必要不建議食用鯊魚。

香港海鮮聯合總會主席李彩華回應《香港01》指，漁市場不時會見到此類胚胎，他認為不宜食用。

（綜合）